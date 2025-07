"Które polskie województwo ma najwięcej ciekawych miejsc do odwiedzenia?" - to pytanie zadaliśmy siedmiu różnym modelom sztucznej inteligencji: Bielikowi, ChatowiGPT, DeepSeekowi, Gemini, Grokowi, Mistralowi i PLLuMowi. Co ciekawe, odpowiedzi nie są jednoznaczne. Niektóre wskazują przede wszystkim na Małopolskę, inne na Dolny Śląsk lub Mazowsze.

Pytanie o to, które polskie województwo ma najwięcej ciekawych miejsc do odwiedzenia, zadaliśmy siedmiu różnym modelom sztucznej inteligencji: polskiemu Bielikowi (powstałemu oddolnie dzięki społeczności Spichlerz), ChatowiGPT (amerykańska firma OpenAI), DeepSeek (chiński model AI), Gemiini (Google), Grok (firma xAI Elona Muska), Mistral (francuski startup o takiej samej nazwie) oraz PLLuM (polski duży model językowy stworzony na zlecenie rządu). Zobaczcie odpowiedzi.

Bielik W odpowiedzi na nasze pytanie Bielik "stwierdził", że "wybór województwa z największą liczbą ciekawych miejsc do odwiedzenia zależy od tego, co uważasz za 'ciekawe'". Jako pierwsze ten model wymienił Małopolskę i zaproponował do odwiedzenia Kraków, Wieliczka, Zakopane, Oświęcim, Wadowice, Tatrzański Park Narodowy, Pieniny i Ojcowski Park Narodowy. Kolejny, zdaniem Bielika, jest Dolny Śląsk (Wrocław, Karkonosze, Zamek Książ, Jaskinia Niedźwiedzia, Kłodzko, Świdnica, Jelenia Góra), Mazowsze (Warszawa, Żelazowa Wola, Niepokalanów, Płock, Pułtusk, Kampinoski Park Narodowy), Pomorze (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Malbork, Słowiński Park Narodowy, Hel, Kaszuby) i Wielkopolska (Poznań, Biskupin, Gniezno, Ostrów Lednicki, Rogalin, Szreniawa). ChatGPT Jak z pytaniem o największą liczbę ciekawych miejsc do odwiedzenia poradził sobie ChatGPT? Również i ten model "uznał", że na pierwszym miejscu jest Małopolska. "Najwięcej wpisów UNESCO - aż 6, w tym: Stare Miasto w Krakowie z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim-Auschwitz, zabytkowe drewniane cerkwie i kościoły. Rekordowa różnorodność przyrody i kultury - Tatry, Pieniny, Beskidy, Zakopane jako zimowa mekka, a także liczne uzdrowiska. Miejsca takie jak Morskie Oko, Rysy, Jezioro Czorsztyńskie są cenione przez turystów" - tak uzasadniał swój wybór. Jeśli chodzi o - drugie w kolejności - województwo dolnośląskie, to ChatGPT wymienił "najwięcej zwycięzców w konkursie 'Top Atrakcje 2023' - głównie zamki (Niemodlin, Książ i Grodno) oraz parki rozrywki; region pełen historycznych miast: Wrocław, Świdnica (np. Kościół Pokoju), Kłodzko, z licznymi kompleksami przyrodniczymi i górskimi; Szczawno i okolice oferują także atrakcje uzdrowiskowe". Jak dodał, "inne mocne regiony to: mazowieckie (Warszawa - Pałac Kultury, Stare Miasto, Muzea: POLIN, Powstania Warszawskiego), pomorskie (Zamek w Malborku, Mierzeja Wiślana, Trójmiasto i klify Trzęsacza), podkarpackie (Bieszczady, Łańcut, Krasiczyn - przyroda i zamki, plus trzy wpisy UNESCO), a także warmińsko‑mazurskie i podlaskie (Białowieża, Wigry, Biebrza - natura, jeziora i zabytki drewniane). DeepSeek Chiński model AI DeepSeek odpowiedział, że "na podstawie analizy różnorodnych źródeł turystycznych, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które województwo ma najwięcej ciekawych miejsc, gdyż każde oferuje unikalne atrakcje." Przedstawił jednak zestawienie, która ma pomóc porównać kluczowe województwa: dolnośląskie - Góry Stołowe, Kolorowe Jeziorka, Zamek Książ, Twierdza Kłodzka, Wrocław (Rynek, Hala Stulecia); małopolskie - Kraków (Wawel, Rynek), Kopalnia Soli Wieliczka (UNESCO), Tatry, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy; pomorskie - Trójmiasto (Gdańsk, Sopot), Słowiński Park Narodowy (wydmy), Malbork (zamek krzyżacki), Bory Tucholskie; warmińsko-mazurskie - Kraina Wielkich Jezior (żeglowanie), Kanał Elbląski, Wilczy Szaniec, Frombork; podkarpackie - Bieszczady (połoniny), Zamek w Łańcucie, Przemyśl, Solina.

- Góry Stołowe, Kolorowe Jeziorka, Zamek Książ, Twierdza Kłodzka, Wrocław (Rynek, Hala Stulecia). małopolskie - Kraków (Wawel, Rynek), Kopalnia Soli Wieliczka (UNESCO), Tatry, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy.

- Kraków (Wawel, Rynek), Kopalnia Soli Wieliczka (UNESCO), Tatry, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy. pomorskie - Trójmiasto (Gdańsk, Sopot), Słowiński Park Narodowy (wydmy), Malbork (zamek krzyżacki), Bory Tucholskie.

- Trójmiasto (Gdańsk, Sopot), Słowiński Park Narodowy (wydmy), Malbork (zamek krzyżacki), Bory Tucholskie. warmińsko-mazurskie - Kraina Wielkich Jezior (żeglowanie), Kanał Elbląski, Wilczy Szaniec, Frombork.

- Kraina Wielkich Jezior (żeglowanie), Kanał Elbląski, Wilczy Szaniec, Frombork. podkarpackie - Bieszczady (połoniny), Zamek w Łańcucie, Przemyśl, Solina. Gemini Po zadaniu pytania Gemini otrzymaliśmy odpowiedź, że "trudno jednoznacznie wskazać jedno polskie województwo, które ma absolutnie najwięcej ciekawych miejsc, ponieważ 'ciekawe' to kwestia subiektywna i zależy od preferencji turysty (czy ktoś woli góry, morze, miasta, zabytki, czy naturę)". Jak czytamy w odpowiedzi, "na podstawie rankingów popularności i liczby atrakcji, kilka województw niezmiennie wyróżnia się pod względem oferty turystycznej": małopolskie ( Kraków: Stare Miasto (UNESCO), Wawel, Kazimierz, liczne muzea i zabytki; Tatry: Zakopane, szlaki górskie, Kasprowy Wierch; Wieliczka: Kopalnia Soli (UNESCO); Oświęcim: Auschwitz-Birkenau; inne atrakcje: Krynica-Zdrój (uzdrowisko), Gorce, Pieniny, Ojców (Ojcowski Park Narodowy); Małopolska często jest wymieniana jako jedno z najchętniej odwiedzanych województwo);

Stare Miasto (UNESCO), Wawel, Kazimierz, liczne muzea i zabytki; Zakopane, szlaki górskie, Kasprowy Wierch; Kopalnia Soli (UNESCO); Auschwitz-Birkenau; inne atrakcje: Krynica-Zdrój (uzdrowisko), Gorce, Pieniny, Ojców (Ojcowski Park Narodowy); Małopolska często jest wymieniana jako jedno z najchętniej odwiedzanych województwo); mazowieckie ( Warszawa: Stare Miasto (UNESCO), Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, liczne muzea i galerie; poza Warszawą: Kampinoski Park Narodowy, Twierdza Modlin, Żelazowa Wola (miejsce urodzenia Chopina); Mazowsze, dzięki Warszawie, jest liderem pod względem liczby odwiedzających).

Stare Miasto (UNESCO), Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, liczne muzea i galerie; poza Warszawą: Kampinoski Park Narodowy, Twierdza Modlin, Żelazowa Wola (miejsce urodzenia Chopina); Mazowsze, dzięki Warszawie, jest liderem pod względem liczby odwiedzających). dolnośląskie ( Wrocław: Rynek, Ostrów Tumski, Panorama Racławicka, ZOO (Afrykarium); Góry (Sudety, Karkonosze): Śnieżka, liczne szlaki turystyczne, uzdrowiska (Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój); Zamki i pałace: Zamek Książ, Zamek Czocha, Pałac Wojanów, Dolina Pałaców i Ogrodów; inne: Góry Stołowe (Błędne Skały), Jaskinia Niedźwiedzia).

Rynek, Ostrów Tumski, Panorama Racławicka, ZOO (Afrykarium); Śnieżka, liczne szlaki turystyczne, uzdrowiska (Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój); Zamek Książ, Zamek Czocha, Pałac Wojanów, Dolina Pałaców i Ogrodów; inne: Góry Stołowe (Błędne Skały), Jaskinia Niedźwiedzia). pomorskie ( Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia): Stare Miasto w Gdańsku, Molo w Sopocie, klify Orłowa, Westerplatte; wybrzeże Bałtyku: Półwysep Helski, plaże, nadmorskie kurorty; Słowiński Park Narodowy: Ruchome wydmy; inne: Malbork (Zamek Krzyżacki, UNESCO), Kaszuby.

Grok Grok od firmy Elona Muska, który ostatnio wzbudzał sporo kontrowersji, odpowiedział w sposób łagodny. "Stwierdził" on, że "województwo mazowieckie ma najwięcej ciekawych miejsc do odwiedzenia w Polsce". "Wydaje się, że województwo mazowieckie przyciąga najwięcej turystów, co sugeruje dużą liczbę interesujących miejsc. Dane wskazują, że w 2024 roku odwiedziło je 6,9 mln turystów, co jest najwyższym wynikiem w kraju. Znane jest z takich atrakcji jak Warszawa, Puszcza Kampinoska i Zespół Pałacowo-Parkowy w Wilanowie" - odpowiedział Grok. Model wskazał, że w 2024 roku województwo mazowieckie miało 6,9 mln turystów, co plasuje je na pierwszym miejscu - dla porównania: małopolskie miało 6,1 mln, a dolnośląskie - 4,5 mln. Co warto zobaczyć w Mazowieckiem? "Warszawa - z Starym Miastem, Zamkiem Królewskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Puszcza Kampinoska - jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, idealny dla miłośników przyrody. Zespół Pałacowo-Parkowy w Wilanowie - wpisany na listę UNESCO, z pięknymi ogrodami i historycznymi wnętrzami" - wymienił Grok. Mistral W przypadku francuskiego Mistrala, model ten "uznał": "aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, muszę uzyskać aktualne informacje na temat liczby ciekawych miejsc do odwiedzenia w każdym województwie". "Na podstawie dostępnych informacji, można wskazać, że województwo małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Polsce. Zawiera ono takie miejsca jak Kraków, Zakopane oraz Ojcowski Park Narodowy, które są bardzo popularne zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Jednak dokładna liczba atrakcji może wymagać bardziej szczegółowej analizy danych z map atrakcji turystycznych" - czytamy w odpowiedzi Mistrala. PLLuM Ostatnim, według kolejności alfabetycznej, modelem sztucznej inteligencji, jest PLLuM. "Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każde województwo w Polsce ma swoje unikalne i ciekawe miejsca do odwiedzenia. Wiele zależy od indywidualnych preferencji i zainteresowań turysty" - "odpowiedział" PLLuM. Model ten wymienił kilka województw według następującej kolejności: mazowieckie - Warszawa, Pałac w Wilanowie, Zamek w Malborku, Puszcza Kampinoska; małopolskie - Kraków, Wieliczka, Zakopane, Pieniny; dolnośląskie - Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba, Góry Stołowe; pomorskie - Gdańsk, Sopot, Malbork, Kaszuby; wielkopolskie - Poznań, Kalisz, Gniezno, Puszcza Notecka.

- Warszawa, Pałac w Wilanowie, Zamek w Malborku, Puszcza Kampinoska; małopolskie - Kraków, Wieliczka, Zakopane, Pieniny;

- Kraków, Wieliczka, Zakopane, Pieniny; dolnośląskie - Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba, Góry Stołowe;

- Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba, Góry Stołowe; pomorskie - Gdańsk, Sopot, Malbork, Kaszuby;

wielkopolskie - Poznań, Kalisz, Gniezno, Puszcza Notecka.

