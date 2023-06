Do kiedy utrzyma się bezdeszczowa pogoda?

Rzecznik IMGW zaznacza, że taka wyżowa i bezdeszczowa pogoda utrzyma się do 13 czerwca.

Oczywiście liczymy na to, że sytuacja nieco się poprawi, bo będzie nieco chłodniej, będzie mniej parowania i pojawi się więcej chmur, ale układ wysokiego ciśnienia utrzyma się - według modeli - nawet do 13 czerwca. Może pojawić się delikatna mżawka, ale to nie będzie coś co poprawi tę sytuację hydrologiczną w Polsce - podsumowuje Walijewski.

W ostatnich dniach, czyli od 27 do 31 maja strażacy wyjeżdżali do 40-60 pożarów w lasach dziennie.

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że od początku roku odnotowano już 1 tys. 413 pożarów lasów, najwięcej w maju - ponad tysiąc. W analogicznym czasie 2022 roku miało miejsce 3 tys. 690 pożarów w lasach.