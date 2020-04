Z mapy zagrożenia pożarowego w lasach, zamieszczonej na stronie Instytutu Badawczego leśnictwa (IBL) wynika, że w lasach na terenie 12 województw występuje najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Najniższe zagrożenie występuje w północno-wschodniej Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z mapy zagrożenia pożarowego lasów opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) wynika, że w czwartek duży, czyli najwyższy poziom zagrożenia pożarowego prognozowany jest w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, oraz opolskim, a także w części województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Na pozostałym obszarze kraju IBL prognozuje zagrożenie średnie, zaś w części północno-wschodniej kraju zagrożenie małe.



Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.



W związku ze stanem epidemii Lasy Państwowe wprowadziły od 3 do 11 kwietnia tymczasowy zakaz wstępu do lasów. W ostatni czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przedłuża wszystkie obostrzenia związane z wirusem do 19 kwietnia. Zamknięte pozostają również Parki Narodowe.