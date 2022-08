Ajax Amsterdam zakazał kibicom kierować na transparentach czy kartonach próśb do piłkarzy o oddawanie po meczach klubowych koszulek. Jednym z argumentów są... przepisy przeciwpożarowe.

Piłkarze Ajaxu Amsterdam / VINCENT JANNINK / PAP/EPA

Zdaniem władz Ajaxu kierowanych do zawodników próśb o koszulki, głównie od najmłodszych kibiców, było w ostatnim czasie zbyt wiele. Działacze 36-krotnego mistrza Holandii zwrócili się do stowarzyszenia kibiców, aby zabroniło wnoszenia kawałków kartonów czy flag, na których widnieją takie apele.



Holenderskie media poinformowały także, że nie bez znaczenia była krytyka, jaka spadła na piłkarzy z Amsterdamu po przegranym 30 lipca meczu o Superpuchar Holandii z PSV Eindhoven. Po spotkaniu spora część graczy Ajaksu została nazwana aroganckimi ze względu na odmowę oddania fanom meczowych koszulek. Klub, wprowadzając zakaz, chce uniknąć kolejnych takich sytuacji.



Ponadto, według zarządu Ajaxu, stosowane przez kibiców do przekazania próśb fragmenty tektury stanowiły też zagrożenie pożarowe. Z tego powodu wiele z nich było konfiskowanych.