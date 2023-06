Na objętym ostrzeżeniami obszarze ma spaść do ok. 2 stopni, a przy gruncie do -3.

Sobota będzie słoneczna, ale umiarkowanie ciepła. Na termometrach zobaczymy maksymalni od 15 stopni na wybrzeżu, około 18 w centrum i do 20 na zachodzie. Wiatr będze słaby i umiarkowany, z kierunków północnych lub zmienny. Noc już raczej bez przymrozków.

W niedzielę pojawi się nieco więcej chmur, a na południu i południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu - około 15 stopni, a najcieplej na zachodzie kraju - do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków wschodnich, nad morzem z północnych.

W poniedziałek i wtorek na północy zobaczymy dużo słońca. Na południu możliwy jest przelotny deszcz. Prognozowana temperatura maksymalna to od 20 do 23 stopni, a na zachodzie - do 25 stopni. Chłodniej ma być na wschodnim wybrzeżu - 15-18 stopni. Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

Środa najprawdopodobniej przyniesie zmianę pogody. Dostaniemy się w zasięg niżu, zachmurzenie wzrośnie do dużego i na południu wystąpią opady deszczu. Nadal będzie ciepło - 21-25 stopni.

W czwartek pogodnie powinno być na północy, a na pozostałym obszarze możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni, a na południu w strefie opadów 18-20 stopni. Wiatr wciąż będzie wiał z kierunków wschodnich i północnych.