Siedem osób trafiło do szpitala po wybuchu, do którego doszło w jednym z bloków w Brzegu w woj. opolskim. Wśród rannych są policjanci oraz dziecko. Do eksplozji doszło w trakcie czynności komorniczych.

Zdjęcie z miejsca wybuchu / Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Skarbimierz / Jak informuje mł. bryg. Jacek Nowakowski z Komendy Powiatowej PSP w Brzegu, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godz. 9. Wynikało z niego, że w mieszkaniu przy ul. Żeromskiego doszło do wybuchu, najprawdopodobniej gazu. Ranni to mężczyzna z mieszkania, w którym wybuchł gaz, dwaj policjanci, komornik i dwie osoby, które mu towarzyszyły, a także dziecko z sąsiedniego mieszkania. Wszyscy trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuchł gaz ziemny. Doszło też do pożaru. W sumie z całej kamienicy ewakuowano 7 mieszkańców. Ogień został już ugaszony. Na miejscu było łącznie 11 zastępów straży pożarnej. Teraz pracuje tam również policja i nadzór budowlany, który oceni stan budynku. Zobacz również: Problemy ze zniczem na Igrzyska Europejskie. Unieważniono przetarg

Wypadek na budowie w Gdyni. Dwie osoby ranne

Tusk: Potrzebny jest powrót do liberalnego ducha polskiej gospodarki

Około 300 ciężarówek na obwodnicy Warszawy. Protest właścicieli firm transportowych