​Na kilkunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Powodem są niebezpieczne warunki na Bałtyku oraz zakwit sinic, który zagraża zdrowiu kąpiących się.

/ Rafał Guz / PAP

W czwartek na wielu nadmorskich kąpieliskach w północnej Polsce pojawiły się czerwone flagi, które oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody. Główną przyczyną są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które mogą stanowić zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Zamknięte są między innymi kąpieliska w Dąbkach (cztery kąpieliska), Bobolinie (dwa), Darłowie (osiem), Kopaniu, Wiciu (dwa) oraz w Ustce.

Zakwit sinic i niebezpieczne bakterie

Oprócz trudnych warunków pogodowych, problemem są także sinice. W województwie zachodniopomorskim z powodu ich zakwitu zamknięte pozostają kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu. W województwie pomorskim czerwone flagi powiewają na kąpielisku gminnym w Przywidzu oraz we Wdzydzach nad jeziorem Jelenie.

Lekarze ostrzegają, że kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może wywołać szereg nieprzyjemnych objawów - od wysypki skórnej i zaczerwienienia spojówek po dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha.

Z kolei w Ostrowiu Mauszu na Kaszubach, nad jeziorem Mausz, woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu podwyższonego poziomu enterokoków. Kontakt z zanieczyszczoną wodą może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Gdzie szukać aktualnych informacji?

Osoby planujące wypoczynek nad wodą mogą sprawdzać aktualny stan kąpielisk w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.