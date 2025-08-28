​Już w listopadzie na orbitę trafią pierwsze polskie satelity. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił tę decyzję podczas otwarcia Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. To ważny krok w kierunku unowocześnienia polskiej armii i zwiększenia bezpieczeństwa kraju.

/ Piotr Nowak / PAP

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Kontroli Misji Satelitarnych szef MON podkreślił, że Polska stoi u progu nowej ery technologicznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przyszłość bezpieczeństwa kraju zależy od inwestycji w nowoczesne technologie, takie jak cyberprzestrzeń, kosmos, sztuczna inteligencja czy drony.

Budujemy drużynę, która ma odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. Musimy wyprzedzać koniunkturę, a nie za nią podążać - mówił minister obrony narodowej. Zaznaczył też, że "mamy być przed innymi, bo wtedy zbudujemy bezpieczną Polskę". Nie da się tego zrobić, patrząc na armię polską, na Wojsko Polskie, tylko przez pryzmat wspaniałych, dobrych doświadczeń historii - podkreślił.

Polska stawia na innowacje

Szef MON podkreślił, że nie wystarczy polegać wyłącznie na tradycyjnym sprzęcie wojskowym, takim jak czołgi czy samoloty. Ciężki sprzęt jest bardzo potrzebny, ale zdajemy sobie sprawę, że bezpieczna przyszłość Polski leży w nowoczesnych technologiach - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że Polska musi nadrabiać zaległości w dziedzinie innowacji i technologii. Będziemy liderami - zapowiedział.

Satelity na orbicie już w listopadzie

W listopadzie tego roku na orbitę zostaną wyniesione pierwsze polskie satelity. Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, mikroSAR oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia - powiedział szef MON. Minister przypomniał też o podpisanej w maju br. umowy podpisanej przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum złożonym z firmy ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA na zakup trzech satelitów monochromatycznych, które - jak mówił - pozwalają na obrazowanie niezależnie od pory dnia.

Otwarcie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych to kolejny krok w kierunku unowocześnienia polskiej armii i zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Nowe technologie mają zapewnić Polsce przewagę i umożliwić skuteczną ochronę w dynamicznie zmieniającym się świecie.