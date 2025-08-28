​Statek z rekordowymi 50 tonami ładunku zacumował przy nabrzeżu w Szczecinie. Zarząd portu przekazał w opublikowanym komunikacie, że MV Tokugawa dostarczył śrutę sojową. "Przyjęcie masowca z zanurzeniem blisko 11 metrów było możliwe dzięki pogłębieniu toru wodnego" - przekazano w komunikacie.

Do portu w Szczecinie wpłynął statek z rekordowym ładunkiem. Miał 50 tysięcy ton towaru (zrzut ekranu: Facebook/Port Szczecin-Świnoujście) / Shutterstock

Jednostka pływająca pod panamską banderą przetransportowała z Argentyny (San Lorenzo) do Polski 49,96 tys. ton śruty sojowej, o czym poinformował w czwartek rano Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście. Masowiec zacumował przy nabrzeżu Słowackim.

Historyczne wydarzenie w szczecińskim porcie

Jak przekazała rzeczniczka portu Weronika Gocłowska, "pierwszy raz w historii do naszego portu przybył statek z blisko 50 tysiącami ton towaru".

MV Tokugawa to jednostka o długości 229 m i szerokości 32 m.

Statki tej wielkości - nazywane panamaksami - przypływały już do Szczecina, ale nigdy z tak dużymi ładunkami. To wymierny efekt pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra - podkreśliła Gocłowska. Pogłębianie toru wodnego zakończyło się w 2022 roku. Tor został też poszerzony do 100 metrów wykonano prace wzmacniające brzegi.

Gocłowska podkreśliła, że w tym roku sfinalizowano prace modernizacyjne w porcie, w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Dzięki temu MV Tokugawa mógł przypłynąć do Szczecina z zanurzeniem ok. 11 m.

Przed pogłębieniem toru i basenów w porcie maksymalne zanurzenie statków wynosiło ok. 9 metrów. Rzeczniczka portu wskazała, że dzięki dwóm metrom głębokości można niemal podwoić ilość ładunku, który jednorazowo przypływa. Śruta sojowa została dostarczona do Szczecina dla firmy Viterra Polska.