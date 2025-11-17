W Rosji zaostrzono przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej dla nieletnich. Od teraz za sabotaż lub dywersję dożywocie mogą otrzymać już 14-latkowie. Mogą być sądzeni jak dorośli. Putin podpisał ustawę, która obniżyła granicę wieku odpowiedzialności za takie przestępstwa z wcześniejszych 16 lat. Zniesiono również możliwość wydania wyroku w zawieszeniu za te przestępstwa.

W Rosji obniżono wiek odpowiedzialności karnej za sabotaż i dywersję do 14 lat, umożliwiając wymierzenie kary dożywotniego więzienia nieletnim.

Dotychczas 14-latkowie mogli być karani jak dorośli za poważne przestępstwa, takie jak morderstwo czy terroryzm; nowe przepisy rozszerzają tę listę o sabotaż i dywersję.

Nowe prawo wyklucza możliwość zawieszenia wyroków za te przestępstwa, znosi przedawnienie oraz wprowadza obowiązek odbycia trzech czwartych kary przed ubieganiem się o zwolnienie warunkowe.

Za co 14-latek może dostać dożywocie w Rosji?

Dożywotnie więzienie za sabotaż lub dywersję może w Rosji grozić nawet 14-latkom. Dotychczas granica wieku wynosiła 16 lat, lecz Putin podpisał ustawę, która obniżyła wiek odpowiedzialności karnej za te przestępstwa.

Zmiany w prawie mają na celu - zdaniem rosyjskich władz - wyeliminowanie luki legislacyjnej. Dotychczas 14-latkowie w Rosji mogli odpowiadać jak dorośli za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak morderstwo, porwanie, rozbój, ataki terrorystyczne czy udział w organizacjach przestępczych. Teraz katalog ten został rozszerzony o przestępstwa związane z sabotażem i dywersją.

Nie będzie "zawiasów" i przedawnienia

Nowe przepisy nie tylko poszerzają możliwość orzeczenia kary dożywocia, ale także likwidują wyroki w zawieszeniu za sabotaż i dywersję. Przestępstwa te nie będą się przedawniać, a osoby skazane będą mogły ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero po odbyciu trzech czwartych zasądzonej kary.

Co więcej, rosyjskie prawo przewiduje teraz karę dożywotniego pozbawienia wolności także dla osób, które namawiają nieletnich do popełnienia aktów sabotażu lub dywersji. Nowelizacja przepisów wpisuje się w szerszy kontekst zaostrzania prawa karnego w Rosji, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa państwa i walki z działalnością uznawaną za zagrażającą stabilności kraju.