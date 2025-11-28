To ostatnie godziny na zrobienie zakupów w hipermarkecie Carrefour w Lublinie. Trwa wyprzedaż całego towaru, bo w sobotę, 29 listopada sklep zostanie zamknięty na stałe - informuje portal lublin112.pl.

Hipermarket Carrefour (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Portal podkreśla, że na taki ruch zapowiadało się od pewnego czasu. Oferta hipermarketu, zlokalizowanego przy al. Witosa w Lublinie od dawna pozostawiała sporo do życzenia.

Popularny hipermarket zamyka się. "To było przesądzone"

Towar znikał z półek - w ostatnich dniach funkcjonowania sklepu są jego wręcz śladowe ilości. Mimo ogłoszonej wyprzedaży resztek towaru, które zostały na stanie, to chętnych na zakup nie ma zbyt wielu. Carrefour nie jest tu jednak odosobnionym przypadkiem. Jak informuje portal lublin112.pl, do zamknięcia biznesu szykuje się również sklep KIK, który mieści się w tej samej lokalizacji.

Koniec działalności hipermarketu na terenie Galerii Lubelskiej nie dziwi jednej z pracownic sklepu, którą cytuje portal. Tu od dawna jest kompletnie pusto. Myślę, że zamknięcie było przesądzone już kilka lat temu, tylko zastanawialiśmy się, kiedy dokładnie to nastąpi - oceniła.

Media: Na miejsce sklepu powstanie park handlowy

Lokalne media informują, że w miejsce hipermarketu ma powstać park handlowy o powierzchni przeszło 14 tys. metrów kwadratowych. Zainteresowana taką inwestycją w tym miejscu - według medialnych doniesień - jest warszawska firma Redkom - Development. Inwestycje ma nadzorować spółka Redkom Park Lublin. Latem zadeklarowano, że całość ma być gotowa w czwartym kwartale przyszłego roku.