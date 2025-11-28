Fernando Gaviria, znany kolumbijski kolarz i triumfator trzech etapów Tour de Pologne, został skazany w Monako za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sąd orzekł dwa miesiące więzienia w zawieszeniu oraz dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Fernando Gaviria, zwycięzca trzech etapów Tour de Pologne, został skazany w Monako za jazdę po alkoholu.

Otrzymał dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Kolarz ma na koncie sukcesy w Tour de France, Giro d’Italia i mistrzostwach świata w kolarstwie torowym.

W ostatnich sezonach nie odnosił większych sukcesów sportowych.

Fernando Gaviria, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kolumbijskich kolarzy, został skazany przez sąd w Monako za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Do incydentu doszło w październiku. Sąd wymierzył sportowcowi karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres dwóch lat.

Bogata kariera sportowa

31-letni Gaviria to dwukrotny mistrz świata w kolarstwie torowym w konkurencji omnium (2015 i 2016). W 2016 roku wygrał dwa etapy Tour de Pologne, a w 2021 dołożył kolejne zwycięstwo.

Kolumbijczyk może pochwalić się także dwoma etapowymi triumfami w Tour de France oraz pięcioma w Giro d’Italia. W 2017 roku zdobył zieloną koszulkę, wygrywając klasyfikację punktową Giro.

Przyszłość w nowej drużynie

W ostatnich latach Gaviria nie odnosił już tak spektakularnych sukcesów, jak na początku kariery. W sezonie 2026 będzie reprezentował barwy hiszpańskiej ekipy Caja Rural-Seguros RGA.

Przyszłość sportowa kolarza stoi jednak pod znakiem zapytania w związku z wyrokiem sądu i zakazem prowadzenia pojazdów.