Iga Świątek bardzo pewnie, w dwóch setach 6:3, 6:1 wygrała w IV rundzie US Open z Jekateriną Aleksandrową. Polka wystąpi w ćwierćfinale nowojorskiego turnieju Wielkiego Szlema. Spotkanie z Rosjanką trwało godzinę i cztery minuty. To było siódmy pojedynek tych zawodniczek i piąta wygrana Świątek.

Iga Świątek wygrała z Aleksandrową w IV rundzie US Open. / PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Iga Świątek grała w poniedziałek z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open. Polka została rozstawiona w turnieju z numerem 2, Rosjanka - 13.

Aleksandrowa to zawodniczka solidna, choć akurat w Wielkim Szlemie nigdy nie błyszczała. Ćwierćfinał wciąż pozostaje poza zasięgiem 30-latki. Iga Świątek wygrała w dwóch setach 6:3, 6:1.

Świetne statystyki Świątek

W poniedziałek wyrównana walka trwała tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Od tego momentu Świątek wygrała cztery gemy z rzędu. W efekcie zwyciężyła w pierwszej partii, a drugą zaczęła od prowadzenia 1:0.

Aleksandrowa zdołała wygrać kolejnego gema, ale na więcej Polka jej nie pozwoliła. Tym razem zanotowała serię pięciu wygranych gemów i zamknęła spotkanie.

Jak dobrze Świątek była tego dnia dysponowana, doskonale pokazują liczby. Miała 21 zagrań wygrywających przy zaledwie 13 niewymuszonych błędach. Zaserwowała siedem asów, a przy siatce miała stuprocentową skuteczność 6/6.