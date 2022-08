W Lublinie od środy rosną stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Jak przekazała rzeczniczka MPWiK w Lublinie Magdalena Bożko cena netto za dostarczoną wodę wzrosta z 3,74 do 3,89 zł za metr sześcienny, a za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - z 4,95 do 5,16 zł za metr sześcienny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dla odbiorców indywidualnych, którzy rozliczają się z uwzględnieniem podatku VAT, zmiana oznacza podwyżkę z około 4,04 do 4,20 zł za wodę (16 gr) i z około 5,35 zł na 5,57 zł za ścieki (22 gr).

Bożko poinformowała, że rozliczenia będą dokonywane proporcjonalnie do dni, w których obowiązywały stare (do 23 sierpnia br.) i nowe (od 24 sierpnia br.) stawki. To oznacza, że w rozliczeniu za sierpień jeden tydzień będzie uwzględniał nowe ceny - wyjaśniła.

Rzeczniczka podała, że zmiany cen zostały zatwierdzone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie na trzy lata.

Ale lubelski MPWiK złożył już kolejny wniosek o skrócenie czasu obowiązywania tych taryf za wodę i wprowadzenie nowych - wyższych. Konieczność zmian spółka argumentuje wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, kosztów wywozu i zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych o 260 proc. oraz rekordowym poziomem inflacji.