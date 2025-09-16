Nawet na dwanaście lat do więzienia może trafić 21-letni mieszkaniec Lublina. W wynajmowanym przez mężczyznę garażu policjanci znaleźli 13 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości blisko pół miliona złotych. Usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków.
Narkotyki zgromadzone były w jednym z garaży w dzielnicy LSM.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie, którzy podejrzewali młodego mężczyznę o posiadanie znacznej ilości narkotyków, zatrzymali 21-latka pod jednym z bloków, kiedy przyjechał do wynajmowanego przez siebie garażu.
Popakowane w worki lub owinięte folią zbrylone substancje i kryształki ukryte były w szafkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przedmioty służące do porcjowania i pakowania narkotyków - poinformowała we wtorek Anna Kamola z zespołu prasowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Okazało się, że mężczyźnie garaż służył za magazyn. Policjanci natrafili tam na popakowane narkotyki. Łącznie podczas tej akcji zabezpieczyli blisko 13 kilogramów mefedronu, którego czarnorynkowa wartość to pół miliona złotych - dodał Kamola.