Spółka PKP Intercity ogłosiła przetarg na zaprojektowanie rozbudowy bocznicy kolejowej w Lublinie. Po zrealizowaniu inwestycji zatrudnienie wzrośnie z 250 do 400 osób - poinformował we wtorek kolejowy przewoźnik. W Lublinie planowane jest wykonywanie przeglądów wagonów i lokomotyw, co ma odciążyć bocznicę na warszawskim Grochowie.

/ Materiały prasowe Za miliardowymi inwestycjami w tabor muszą iść inwestycje w zaplecza techniczne. Dzięki kolejnym, nowoczesnym stacjom postojowym możliwe staje się utrzymanie naszych pojazdów w najwyższym standardzie. Nowe bocznice to również kolejne miejsca pracy dla mieszkańców Lublina i okolic - podkreśla wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz. W ramach inwestycji powstanie hali utrzymania taboru wraz z zapleczem administracyjno-warsztatowym, posterunek rewidencki, drogi technologiczne, sieć trakcyjna. Dzięki rozbudowie stacji postojowej poprawi się jakość i tempo wykonywania prac renowacyjnych oraz przeglądów. Do 2030 roku spółka PKP Intercity zainwestuje w stacje postojowe i zaplecza techniczne w całym kraju 2,6 mld złotych. Będzie wówczas dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości. Jak podkreśla spółka, modernizacja infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów, które zostaną podzielone na trzy kategorie. Zobacz również: W Lublinie powstanie kapsuła czasu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

