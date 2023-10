"Apollo. System Kopernika" - witraż Stanisława Wyspiańskiego z Muzeum Witrażu w Krakowie wyrusza w podróż do Wiecznego Miasta. Dzieło będzie wystawione w rzymskim Koloseum.

"Apollo. System Kopernika" - witraż Stanisława Wyspiańskiego do Krakowa wróci za trzy miesiące. W tym czasie będzie go można podziwiać w rzymskim Koloseum.

Dzisiaj w krakowskim Muzeum Witrażu bardzo ostrożnie zdjęto jego fragmenty, by przygotować je do dalekiej drogi.

Witraż został zrealizowany w 1904 roku w naszej pracowni. Wyspiański akceptował poszczególne jego etapy. Witraż uległ zniszczeniu w 1945 toku kiedy Niemcy opuszczając Kraków wysadzili wiadukt przy ul. Kopernika. My sięgnęliśmy po niego w latach 2014-17 odtwarzając go z największą skrupulatnością. To jest to źródło olbrzymiej radości i satysfakcji - mówił RMF FM Piotr Ostrowski, dyrektor Muzeum Witrażu w Krakowie.

„Apollo. System Kopernika” powstał na początku XX w. Przedstawia greckiego boga przywiązanego do liry i otoczonego przez przedstawione w sposób symboliczny planety Układu Słonecznego.

Oryginalny witraż był elementem wystroju siedziby Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Został zniszczony w styczniu 1945 r., a w budynku znajduje się obecnie rekonstrukcja tego dzieła z 1972 r. Składa się z 12 kwater i dziesiątek tysięcy drobnych szkieł. Ma ponad 3 metry wysokości.

To nie pierwsza zagraniczna podróż tego niezwykłego dzieła. W 2021 roku witraż "Apollo. System Kopernika" - był prezentowany na wystawie poświęconej sztuce Młodej Polski w William Morris Gallery w Londynie.

"Apollo. System Kopernika" pojedzie na wystawę do Rzymu Jacek Skóra / RMF FM