"Trzeba podjąć dyskusję nad zmianą konstytucji. Chodzi o przyszłość, o pewną klarowność zasadniczego aktu prawnego" - mówił prezydent Karol Nawrocki w czasie spotkania ze swoim poprzednikiem Andrzejem Dudą. Mówiąc o niedoskonałościach obecnego systemu politycznego, ostro zaatakował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent Karol Nawrocki / Leszek Szymański / PAP

"Konflikty, które moglibyśmy sobie darować"

Prezydent Karol Nawrocki przekonywał, że konstytucja z 1997 r. jest niedoskonała i już wielokrotnie pokazała swoje wady - m.in. za czasów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.

Rodzi pewne konflikty, które moglibyśmy sobie darować, gdyby była inaczej skonstruowana - przekonywał, nawiązując do sporów kompetencyjnych na linii prezydent - premier.

Jesteśmy nauczeni pewnymi doświadczeniami, dlatego będziemy pracować w Pałacu Prezydenckim nad kompromisowym załatwieniem tej sprawy i zaproponowaniem nowego tekstu konstytucji - zapowiedział Nawrocki. Jego zdaniem prezydent jako "strażnik konstytucji" powinien egzekwować posiadane prerogatywy i "nie wahać się z nich korzystać w tych zakresach, w których ma prawo, choćby o prawie weta czy nominacjach generalskich i oficerskich".

"Budzi to absmak"

Mówiąc o niedoskonałości konstytucji, prezydent Nawrocki ostro zaatakował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Drugą najważniejszą osobą w państwie jest człowiek, który dostał 20 tysięcy głosów. Przegrał z człowiekiem ze swojej listy z ostatniego miejsca. Człowiek z poparciem 20 tysięcy głosów zostaje drugą osobą w państwie w ramach koalicyjnych układanek. Reprezentuje partię, która ma marginalne poparcie. Ja tego nie kwestionuję, ale zwykli Polacy chyba mają przekonanie, że budzi to pewien absmak - ocenił.

Wychodzi postkomunista z poparciem 20 tysięcy głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 miliona głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej - grzmiał Nawrocki. W ten sposób nawiązał do głośnego pomysłu "weta marszałkowskiego" autorstwa Włodzimierza Czarzastego.

Włodzimierz Czarzasty / Piotr Nowak / PAP

Z oficjalnych danych na stronie Sejmu wynika, że Włodzimierz Czarzasty zdobył w ostatnich wyborach 22 332 głosy.