W piątek w Warszawie odbędzie się protest rolników przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Manifestacja wystartuje z Placu Defilad i przemaszeruje pod gmach Sejmu, a następnie - pod KPRM. W czasie zamknięcia ulic komunikacja miejska pojedzie objazdami. Z rolnikami o godz. 10:00 ma spotkać się prezydent Karol Nawrocki.

Protest rolników w Warszawie odbędzie się 9 stycznia / Wojciech Olkuśnik / East News

Protestujący rolnicy zgromadzą się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki o godzinie 11. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicą Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży do Wiejskiej - przed gmach Sejmu RP. Następnie przemaszerują ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam zgromadzenie może potrwać do godziny 15.



"Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu, jak i ulic poprzecznych" - poinformował ZTM.

Dzisiejsza demonstracja zgłoszona jest jako pokojowy Marsz Gwiaździsty. Gwiaździsty, bo rolnicy mają zjeżdżać ciągnikami z różnych stron do stolicy. Mają jednak zakaz wjazdu do miasta. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, jeśli służby nie zezwolą na wjazd ciągników do miasta, organizatorzy protestu będą chcieli zablokować wjazdy do Warszawy . Zamiast auta lepiej dziś wybrać w Warszawie komunikację miejską, najlepiej szynową.

Protest rolników. Utrudnienia w stolicy

W przypadku braku możliwości przejazdu przewidziane są objazdy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525 i tramwaje 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 25 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Zakaz wjazdu dla ciągników

Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Takie zakazy są m.in. w lokalizacjach: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska, Modlińska na wys. ul. Sprawnej.

W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym.

Dlaczego rolnicy protestują?

Rolnicy będą protestować przeciw dyskutowanej obecnie na forum unijnym umowie handlowej UE z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj), która ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Miała być podpisana w grudniu 2025 r. Obecnie mowa jest o styczniu 2026 r.

Przeciwko podpisaniu umowy z krajami Mercosur od tygodni protestują rolnicy z różnych państw Unii Europejskiej. W czwartek taka demonstracja odbyła się m.in. w Paryżu, gdzie ciągniki pojawiły się w pobliżu wieży Eiffla.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił w środę w Brukseli, że UE ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu dotyczącego klauzuli ochronnej do umowy z Mercosurem. Według niego ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.

Jak powiedział minister dziennikarzom, sprzeciw wobec umowy podtrzymują Polska i Francja. Nadal nie jest jasne stanowisko Włoch.