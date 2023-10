Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie czeka na zgłoszenia od osób, które będą potrzebować pomocy w dotarciu do lokali wyborczych. W Szczecinie zapotrzebowanie na transport w dniu wyborów można zgłaszać do piątku. To usługa tylko dla osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W dniu wyborów parlamentarnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych. Mogą się o to ubiegać osoby, które mają problemy z poruszaniem się lub samodzielnym dotarciem do lokalu wyborczego. Co ważne, nie jest to oferta, tak jak na przykład w mniejszych gminach, kierowana także do osób starszych. W dużych miastach jest to tylko i wyłącznie transport dla osób z niepełnosprawnościami - tłumaczy Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw społecznych.

Posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności jest tu sprawą kluczową. Osoba z niepełnosprawnością, dla której realizowany będzie transport, musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba je będzie okazać kierowcy - dodaje Maciej Homis.

W przypadku osób, które potrzebują pomocy z dostaniem się do lokalu wyborczego, bądź z samym oddaniem głosu, transport obejmie też opiekunów.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać w tygodniu poprzedzającym wybory, czyli do piątku 13 października 2023 roku, w g. 8.00-14.00 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240. Pod powyższymi numerami telefonów udzielane są także wszelkie informacje dotyczące przewozów.