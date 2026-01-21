Netflix świętuje historyczny wynik – 325 milionów użytkowników na całym świecie. Platforma nie tylko notuje rekordowe zyski, ale także wywołuje ogromne emocje na rynku medialnym, szykując się do przejęcia hollywoodzkiego giganta Warner Bros.

Największym hitem Netfliksa w II połowie 2025 roku okazały się "K-popowe łowczynie demonów" / fot. Netflix/Materiały prasowe /

Netflix przekroczył rekordową liczbę 325 milionów użytkowników na całym świecie.

Najchętniej oglądane produkcje to "K-popowe łowczynie demonów", "Stranger Things" i "Wednesday".

Ponad 1/3 wyświetleń to filmy i seriale w językach innych niż angielski, głównie z Korei Południowej, Hiszpanii i Japonii.

Netflix oficjalnie ogłosił historyczny rekord - platformę subskrybuje już 325 milionów użytkowników na całym świecie! W samym tylko ostatnim kwartale 2025 roku do grona widzów dołączyło aż 2,5 miliona nowych subskrybentów. Dla porównania jeszcze rok temu Netflix chwalił się 220 milionami klientów.

Wzrost liczby użytkowników przełożył się na spektakularne wyniki finansowe. Przychody platformy wzrosły o 17,6 proc. rok do roku i przekroczyły magiczne 12 miliardów dolarów. Jeszcze większe wrażenie robi zysk: aż 2,42 miliarda dolarów, co oznacza aż 29-procentowy wzrost względem roku poprzedniego.

Co oglądamy na Netfliksie? Hity, które podbiły świat

Netflix podsumował, co widzowie najchętniej oglądali w drugiej połowie 2025 roku. Największą popularnością cieszyły się produkcje oryginalne Netfliksa oraz tytuły w językach innych niż angielski.

Największym hitem okazały się "K-popowe łowczynie demonów" - serial zgarnął aż 482 miliony wyświetleń, bijąc na głowę inne produkcje.

Na podium znalazł się także piąty sezon "Stranger Things" z wynikiem 94 milionów wyświetleń, a wszystkie dotychczasowe sezony tej serii trafiły do pierwszej piętnastki najpopularniejszych produkcji, osiągając razem 275 milionów wyświetleń.

Nie zawiódł także serial "Wednesday" - drugi sezon zdobył 124 miliony wyświetleń i zajął pozycję lidera wśród seriali, a pierwszy sezon uplasował się na ósmym miejscu z 47 milionami odsłon.

Co ciekawe, ponad jedna trzecia wszystkich obejrzanych tytułów to produkcje w językach innych niż angielski, z dominacją filmów i seriali z Korei Południowej, Hiszpanii i Japonii.

Największa transakcja dekady - Netflix chce przejąć Warner Bros.

Branża medialna żyje dziś jeszcze jednym tematem - Netflix zamierza przejąć hollywoodzkiego giganta Warner Brothers, w tym całą działalność streamingową. Stawka jest ogromna: mowa o transakcji wartej około 83 miliardy dolarów! W grze jest także konkurencyjny koncern Paramount, który chce przejąć Warner Bros. Discovery za ponad 100 miliardów dolarów, a w pakiecie - m.in. stację CNN.

W tle finansowej batalii rozgrywa się także polityczna gra. Za Paramount stoi rodzina miliardera Larry’ego Ellisona, znanego z poparcia Donalda Trumpa. Trump od lat krytykuje CNN, a przejęcie Warner Bros. przez Paramount mogłoby wpłynąć na linię redakcyjną tej stacji.