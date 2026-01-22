Steve Witkoff, specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych, leci dziś do Moskwy, gdzie spotka się z Władimirem Putinem. Wcześniej, podczas wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Amerykanin przyznał, że "poczyniono duże postępy" w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

W ostatnich miesiącach doszło do serii spotkań przedstawicieli amerykańskiej administracji zarówno z urzędnikami z Ukrainy, jak i Rosji, a także z przywódcami krajów europejskich, podczas których dyskutowano o planie pokojowym. Choć Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że porozumienie kończące wojnę w Ukrainie zostanie osiągnięte, dotychczas nic takiego się nie stało.

W czwartek Amerykanie podejmą kolejną próbę. Do Moskwy polecą Steve Witkoff, specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych, i Jared Kushner, zięć prezydenta USA. Panowie spotkają się z Władimirem Putinem, a tematem rozmowy ma być - jak informowała wcześniej agencja Reutera - m.in. kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Według Witkoffa, z propozycją spotkania wyszła strona rosyjska.

"Myślę, że zrobiliśmy duży postęp"

Dziś rano Steve Witkoff po raz kolejny zabrał głos w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Występując na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos, potwierdził, że w ciągu dnia uda się do rosyjskiej stolicy.

Jak stwierdził, w rozmowach pokojowych "poczyniono duże postępy". Dodał, że do rozstrzygnięcia pozostaje "ostatnia kwestia". Nie ujawnił jednak, o co dokładnie chodzi.

Mamy właściwie teraz jeden problem do rozwiązania. Ale dyskutujemy nad tą kwestią, co znaczy, że jest to rozwiązywalne. Jeśli więc obie strony chcą to rozwiązać, to to zrobimy - powiedział, cytowany przez agencję Reutera.

Reuters przypomina środową wypowiedź Donalda Trumpa w Davos, który stwierdził, że przywódcy Rosji i Ukrainy byliby "głupi", gdyby nie udało im się dojść do porozumienia.