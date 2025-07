Badania wykluczyły zakażenia cholerą u pacjenta z Lubelszczyzny, który w ubiegłym tygodniu trafił do szpitala w Lublinie z podejrzeniem tej choroby. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - Państwowy Zakład Higieny przekazał dzisiaj ujemny wynik testu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

65-letni pacjent zgłosił się do lekarzy z objawami poważnego zatrucia pokarmowego.

Badania wykazały, że bakteria, którą wykryto w jego organizmie, nie jest toksyczna i nie wywołuje cholery.



Automatycznie skończyła się kwarantanna i nadzór epidemiologiczny, jakimi objęci zostali bliscy 65-latka.

Cholera i jej objawy

Cholera i jej objawy / Mateusz Krymski / PAP

Cholera jest wysoce zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterię przecinkowca cholery. Szerzy się epidemicznie poprzez wodę zakażaną przez chorych i nosicieli. Chorobę tę leczy się antybiotykami.

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Instytut Badawczy, w Polsce zachorowania na cholerę występują niezwykle rzadko.

U 80 proc. osób z objawami cholery jej przebieg ma charakter łagodny lub umiarkowany. W grupie 10-20 proc. chorych występuje ostra wodnista biegunka prowadząca do silnego odwodnienia, co może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, poważnych zaburzeń elektrolitowych i zgonu.