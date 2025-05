Miłość i pocałunki, jedne z największych przyjemności życia, dla osób z celiakią mogą nieść za sobą nieoczekiwane obawy. Czy gluten może przenieść się przez pocałunek? To pytanie znalazło wreszcie swoją odpowiedź. Wyniki najnowszych badań, które zaprezentowano podczas konferencji Digestive Disease Week® 2025 w San Diego przynoszą uspokajające wieści. Osoby z celiakią mogą bez obaw oddawać się pocałunkom, nawet jeśli ich partner właśnie spożył przekąskę zawierającą gluten. Kluczem do bezpieczeństwa ma być wypicie przed wymianą czułości szklanki wody.

Zakochana para na romantycznej kolacji - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Celiakia, choroba autoimmunologiczna, która dotyka mniej więcej procenta populacji, zazwyczaj objawia się problemami trawiennymi, w tym bólem brzucha, niestrawnością i biegunką. Dla pacjentów z celiakią spożycie glutenu powoduje uszkodzenie jelit, nawet jeśli nie wywołuje natychmiastowych objawów. Zrozumienie, jak gluten przenosi się przez pocałunki, może być również przydatne dla osób z nietolerancją glutenu, które po kontakcie z zawierającą go żywnością mogą doświadczać innych niepożądanych objawów.

Wszyscy chorzy na celiakię martwią się o to, czy do ich jedzenia w restauracji nie dostał się gluten, ale nikt dotąd nie ustalił, co dokładnie dzieje się, gdy dochodzi do pocałunku - mówi dr Anne Lee, profesor medycyny żywieniowej na Uniwersytecie Columbia. Nasze dotychczasowe porady dotyczące pocałunków i celiakii opierały się na pewnych założeniach i ogólnej ostrożności, kierowaliśmy się możliwie najlepszą oceną sytuacji. Wydawało mi się jednak istotne, by sprawdzić, czy istnieje rzeczywiste ryzyko - dodaje.

Miłosne eksperymenty

W ramach badania naukowcy zaprosili do udziału 10 par, w których jeden z partnerów cierpi na celiakię. Przeprowadzono dwa eksperymenty: w pierwszym partner niecierpiący na celiakię spożywał 10 solonych krakersów, a następnie para całowała się przez 10 sekund.

W jednej sesji pocałunek następował po pięciu minutach od spożycia krakersów, w drugiej zaś partnerzy przed pocałunkiem wypijali pół szklanki wody. W obu przypadkach badacze stwierdzili, że transfer glutenu, mierzony w ślinie partnera z celiakią, był u większości uczestników minimalny. Chociaż gluten po pocałunku z partnerem, który spożył gluten i następnie wypił szklankę wody, nadal był w ślinie obecny, w każdym przypadku jego ilość była mniejsza niż 20 części na milion (ppm), co jest dopuszczalnym poziomem w produktach bezglutenowych i uznaje się za bezpieczny.

Lekarzom sugerujemy, że mogą teraz powiedzieć pacjentom: "Nie musisz podejmować skrajnych środków" - podkreśla dr Lee.

Pacjenci z celiakią mogą być bardziej zrelaksowani, wiedząc, że ryzyko przeniesienia glutenu przez pocałunek z partnerem, który spożył gluten, może być obniżone do bezpiecznych poziomów, jeśli po jedzeniu wypije się małą szklankę wody - dodaje.