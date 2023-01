Alert dotyczący zlewni Huczwy w profilu Gozdów będzie obowiązywać do godz. 20 w czwartek, zlewni Krzny - do godz. 8 w sobotę, a zlewni Bukowej w profilu Ruda Jastkowska - do godz. 18 w piątek. Hydrolodzy oszacowali wystąpienie zjawisk na 90 proc.



Z danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że obecnie stany ostrzegawcze wód przekroczone są w trzech miejscach w regionie. Na Bugu w Dorohusku poziom wody wynosi 363 cm. Do przekroczenia stanu alarmowego brakuje 67 cm, z kolei w miejscowości Krzyczew poziom Bugu sięga 396 cm - brakuje 84 cm do stanu alarmowego. Natomiast na Krznie w Malowej Górze stan alarmowy zostanie przekroczony o 2 cm.