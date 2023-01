Policja apeluje o ostrożną jazdę samochodami. Pojawiające się co jakiś czas intensywne opady śniegu momentami paraliżują ruch samochodowy, zwłaszcza w rejonach górskich.



W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego . Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. Na szlakach zalega warstwa świeżego śniegu, a większość z nich jest nieprzetarta. Oznacza to, że przebieg szlaków jest niewidoczny. Dodatkowym utrudnieniem w poruszaniu się po górach jest niski pułap chmur ograniczający widzialność - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.