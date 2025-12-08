50 używanych wagonów od Deutsche Bahn chce kupić w przyszłym roku PKP intercity. Mają one „w szybkim tempie” zostać wprowadzone do eksploatacji.

Pociąg Deutsche Bahn (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Biuro prasowe PKP Intercity przekazało, że używane wagony od Deutsche Bahn trafią do polskiego przewoźnika w pierwszym kwartale 2026 roku. Mają zostać poddane niezbędnym naprawom i "w szybkim tempie" trafić na tory.

Wszystkie zakupione wagony będą klimatyzowane. Będą mogły się poruszać z prędkością maksymalną 200 km/h. "Trasy, na jakie zostaną skierowane, PKP Intercity będzie komunikować bliżej terminu wdrożenia wagonów do ruchu" - przekazała spółka.

Według PKP Intercity zamówienie dodatkowych wagonów wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby pasażerów oraz większej liczby pociągów uruchamianych w ciągu roku.

"W porównaniu rozkładu jazdy na sezon 2025/2026 do 2022/2023 PKP Intercity uruchomi już w grudniu o 28 proc. pociągów więcej dla pasażerów. Aby móc zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w pociągach niezbędny jest tabor, który to umożliwi. Ponadto 2 razy nierozstrzygnięte przetargi na tabor piętrowy (lipiec 2023, marzec 2024) powodują wymierną lukę w dostępności taboru w nadchodzących latach" - podała spółka w odpowiedzi na pytania PAP.



Przewoźnik podkreślił, że obecnie w zakładach naprawczych znajduje się nawet dwa razy więcej wagonów niż w latach poprzednich.



