Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje w najbliższą sobotę kongres poświęcony polskiemu systemowi ochrony zdrowia i trudnej sytuacji finansowej szpitali - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W spotkaniu pod hasłem "Kryzys służby zdrowia - diagnoza i możliwe rozwiązania" wziąć udział ma prezes partii Jarosław Kaczyński.

Co dalej z służbą zdrowia w Polsce? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zaplanowane na najbliższą sobotę, 13 grudnia spotkanie ma być kontynuacją dyskusji, które odbyły się przed weekendem, w czasie szczytu zdrowotnego zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia" oraz rządowego szczytu, który w czwartek odbył się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pod hasłem "Bezpieczny pacjent".

W czasie sobotniego spotkania wystąpić ma prezes PiS Jarosław Kaczyński, w planie jest też panel dyskusyjny na temat obecnej sytuacji finansowej polskich lecznic. Udział wezmą w nim między innymi byli ministrowie i wiceministrowie zdrowia, wśród nich Katarzyna Sójka, Waldemar Kraska, Janusz Cieszyński, Jarosław Pinkas oraz parlamentarzyści, między innymi Stanisław Karczewski i Czesław Hoc.

Uczestnicy dwóch szczytów medycznych, które odbyły się w ostatnich dniach w Warszawie, podkreślają, że zapamiętane zostały dwie zapowiedzi. Z jednej strony pojawiła się deklaracja premiera Donalda Tuska, że rząd nie podniesie składki zdrowotnej. Z drugiej, był stanowczy sprzeciw prezydenta wobec pomysłu, żeby zamrażać przyszłoroczne podwyżki pracowników szpitali. Prezydent Karol Nawrocki powołał też złożoną z ekspertów nową Radę do spraw zdrowia. Jej pierwsze posiedzenie jest wstępnie zaplanowane w styczniu.

Szpitale przywracają planowe zabiegi

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wznawia część wstrzymanych w listopadzie zabiegów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, placówka dostała pieniądze za nadwykonania z tego roku. Jest to efekt dotacji z budżetu państwa uruchomionej w reakcji na lukę finansową w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpital w nowym tygodniu wróci do wykonywania planowych zabiegów okulistycznych. Chodzi przede wszystkim o usunięcie zaćmy. Pacjenci mają dostawać nowe propozycje terminów, jeszcze w tym roku.