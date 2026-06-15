55-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po śmiertelnym potrąceniu 68-letniego pieszego na przejściu w Lublinie. Sprawca oraz jego pasażerowie uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Wszyscy byli nietrzeźwi.

/ Lubelska Policja /

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Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca, około godziny 13:15 na al. Sikorskiego w Lublinie.

Kierujący volkswagenem 55-letni obywatel Ukrainy potrącił 68-latka przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych.

Poszkodowany w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł mimo udzielonej pomocy.

Ucieczka i zatrzymania

Jak ustalili policjanci, w aucie znajdowało się trzech mężczyzn: dwóch obywateli Ukrainy i obywatel Rosji.

"Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami – 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji - uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu" - informują funkcjonariusze.

Wszyscy zostali zatrzymani w pobliżu miejsca wypadku oraz w Bełżycach.

Badanie wykazało od 1 do 2,5 promila alkoholu w ich organizmach.

/ Policja Lubelska /

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec kierowcy tymczasowy areszt na 3 miesiące.

55-latkowi grozi do 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy.

Pozostali mężczyźni odpowiedzą za nieudzielenie pomocy – grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec jednego z nich zostanie skierowany wniosek o deportację, drugi objęty został dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.