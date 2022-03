​Od jutra będzie można składać wnioski o tzw. "żłobkowe". To dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski można składać tylko przez internet.

Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki - nie rodzicom. Możliwość dofinansowania wchodzi w życie 1 kwietnia, z wyrównaniem od 1 stycznia.

O tzw. żłobkowe może wystąpić rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dochód rodziny nie ma znaczenia. Jest jeden warunek - rodzic nie może pobierać jednocześnie na to samo dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). RKO należy się na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wsparcie w dofinansowaniu opieki przysługuje również na dzieci, które przybyły z Ukrainy w związku z wojną w ich kraju, a które uczęszczają do gminnych lub prywatnych placówek opieki.

Można za to korzystać ze żłobkowego na jedno dziecko i pobierać w tym czasie RKO na drugiego malucha. Jeśli rodzic pobrał na dziecko całe przysługujące mu RKO, to także otrzyma dopłatę do jego żłobka, ale po ukończeniu przez dziecko 3. roku życia.

Małgorzata Korba - rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS

W świetle ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia wyłącznie przez internet za pośrednictwem:

portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) można uzyskać pod numerem tel. 22 290 55 00 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.