Poranny mróz sięgający minus 17 stopni Celsjusza spowodował poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej i kolejowej w Trójmieście. Mieszkańcy Gdańska muszą liczyć się z opóźnieniami i odwołanymi kursami zarówno tramwajów, jak i pociągów.
Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w poniedziałek rano wszystkie tramwaje w Gdańsku kursują z opóźnieniami. Powodem są oblodzone tory i zwrotnice, które uniemożliwiają sprawne poruszanie się składów po mieście.
Służby techniczne pracują nad usuwaniem skutków mrozu, jednak warunki pogodowe znacznie utrudniają działania.
Dzisiaj o poranku termometry w Gdańsku wskazywały minus 17 stopni Celsjusza.
Nie lepiej wygląda sytuacja na kolei. Ruch pociągów został wstrzymany na odcinku między Godętowem a Lęborkiem z powodu zerwanej sieci trakcyjnej.
Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać innych środków transportu.
Dodatkowe utrudnienia pojawiły się w Rumii, gdzie doszło do awarii rozjazdu. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej mają nawet 20 minut opóźnienia.
Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów i planowanie podróży z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zimowa aura nie odpuszcza w Trójmieście, a prognozy nie przewidują na razie szybkiej poprawy pogody.