Dziś zmieniają się rozkłady jazdy miejskich autobusów i trolejbusów w Lublinie. Komunikacja miejska powraca do częstotliwości sprzed ferii, ale to nie wszystkie zmiany.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej zmian jest na liniach podmiejskich. Na linii 55 przybędzie kursów wydłużonych do Świdnika, a na linii 18 wydłużonych do Elizówki i Dysa. Linia 22 w dni powszednie będzie mieć dodatkowy kurs z Dworca Lublin (o 12.50) do Zawieprzyc i dodatkowy kurs powrotny (odjazd o 14.05). Na linii 44 kurs z Widoku o 19.14 będzie wydłużony do Kawki, skąd w powrotną drogę autobus odjedzie o 20.56.

Dodatkowe kursy pojawią się w rozkładzie linii 36: w dni powszednie z Koncertowej o 21.08, na al. Warszawskiej w stronę centrum zacznie działać nowy przystanek w pobliżu ul. Czeremchowej (dla linii 18, 20, 30 i N3), a na Krochmalnej (naprzeciw nowych bloków) nowy przystanek na żądanie dla linii 4, 13, 34 i 161 jadących w kierunku dworca.

Obowiązujący od dzisiaj rozkład jazdy w większości przypadków będzie się pokrywać, jeżeli chodzi o godziny kursów, z tym, który obowiązywał przed feriami. Ale są wyjątki. Dlatego w dni powszednie pasażerowie powinni sprawdzić rozkład linii 22, 47, 52 i 55, w soboty linii 34, 85 i 153, a w niedziele linii 7.