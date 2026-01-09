W Konopnicy (woj. lubelskie) doszło do tragicznego zdarzenia. 93-letnia kobieta, mieszkająca samotnie, przewróciła się w pobliżu swojego domu i zmarła z powodu wychłodzenia organizmu - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Służby ostrzegają przed nadchodzącymi mrozami i apelują o szczególną troskę o osoby starsze i samotne.

93-letnia kobieta zmarła z wychłodzenia po upadku koło domu w Konopnicy.

W nocy na Lubelszczyźnie prognozowane są bardzo niskie temperatury, nawet do -18 stopni C.

Polski Czerwony Krzyż apeluje o zainteresowanie się losem samotnych sąsiadów.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Konopnica pod Lublinem. 93-letnia kobieta, która mieszkała samotnie, przewróciła się w pobliżu swojego domu. Niestety, nikt nie zauważył jej w porę, a niskie temperatury doprowadziły do śmiertelnego wychłodzenia organizmu.

Nadchodzą silne mrozy. Apel o wzajemną pomoc

Synoptycy ostrzegają, że tej nocy na Lubelszczyźnie temperatura może spaść nawet do -18 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe stanowią poważne zagrożenie, zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i mających trudności z poruszaniem się.

Polski Czerwony Krzyż apeluje do mieszkańców regionu, by zwracali uwagę na swoich sąsiadów, szczególnie tych starszych i samotnych. Trzeba zwracać uwagę na sąsiadów, zwrócić uwagę, czy nasi sąsiedzi mają opał, czy mają produkty żywnościowe. Podejść i zapytać, czego potrzebują. Gdy taka pomoc jest potrzebna, zawiadomić służby. Najważniejsze jest to, żeby nie być obojętnym. Idzie zimno, pomagajmy sobie nawzajem - podkreśla Katarzyna Nastaj z PCK w Lublinie.