Sześć osób, w tym dwóch policjantów, trafiło do szpitala po policyjnym pościgu w Kielcach. 22-letni kierowca próbował uniknąć kontroli drogowej. Pościg zakończył się dachowaniem samochodu.
W piątek po godz. 21 na ul. Piekoszowskiej funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na Audi, którego stan techniczny wzbudził ich zastrzeżenia. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę - poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Pościg zakończył się na ul. Podklasztornej, gdzie 22-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował.
W samochodzie oprócz kierowcy, było trzech pasażerów.
W wyniku zdarzenia sześć osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym dwóch policjantów.
Badanie wykazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.