Kierowcy jadący w sobotę do Zakopanego, w tym kibice zmierzający na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na zakopiance, czyli trasie S7. Policja informuje o proteście mieszkańców w Głogoczowie i zaleca korzystanie z objazdów.

Listopadowy protest mieszkańców na zakopiance / Anna Kaczmarz / Polska Press / East News

W sobotę w godzinach 11:00-13:00 w Głogoczowie (powiat myślenicki) zaplanowano protest mieszkańców na zakopiance (S7).

Protest polegać będzie na cyklicznym przechodzeniu przez przejście dla pieszych, co spowoduje regularne wstrzymywanie ruchu.

Utrudnienia zbiegają się z weekendem zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem - spodziewany wzmożony ruch kibiców.

W sobotę w godzinach 11.00-13.00 w Głogoczowie (pow. myślenicki) odbędzie się protest mieszkańców. Jak podała policja, jego uczestnicy planują cykliczne przechodzenie przez przejście dla pieszych na zakopiance, co może prowadzić do czasowego, ale regularnego wstrzymywania ruchu.

Funkcjonariusze ostrzegają przed znacznymi utrudnieniami, zwłaszcza że protest zbiega się z weekendem zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Aby ograniczyć skutki blokady, policja wyznaczyła trasy objazdowe.

Kierowcom jadącym od strony Zakopanego zaleca się zjazd z DK7 w Jaworniku na drogę wojewódzką nr 955 w kierunku Sułkowic, następnie przejazd przez Biertowice i włączenie się na drogę krajową nr 52 w stronę Głogoczowa. Z kolei jadący od strony Krakowa, aby ominąć zator, powinni zjechać z zakopianki w Głogoczowie na DK52 w kierunku Biertowic, a następnie przez Sułkowice i Jawornik wrócić na DK7.

Protestujący sprzeciwiają się wszystkim proponowanym wariantom budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice i planowanemu łącznikowi tzw. beskidzkiej drogi integracyjnej, czyli trasy S52, z zakopianką. Ich zdaniem inwestycja grozi m.in. wyburzeniami domów, podziałem miejscowości i pogorszeniem warunków życia.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem oraz uwzględnienie możliwych opóźnień w planowaniu podróży.