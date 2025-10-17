Budowa nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej to jeden z priorytetów obecnego rządu – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas piątkowej konferencji w Niemcach (woj. lubelskie). Jak zaznaczył, proces ten potrwa kilka najbliższych lat i wymaga systematycznej, wieloletniej pracy.

Ćwiczenia ratownicze - zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w czwartek w woj. lubelskim, że proces budowy systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce potrwa kilka lat.

W tym roku na ten cel przeznaczono 16 mld zł.

Jednym z liderów w wykorzystaniu środków jest woj. lubelskie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Minister spotkał się z samorządowcami na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podkreślił, że samorządy są kluczowym partnerem w budowaniu odporności społeczeństwa na zagrożenia. W tym roku na budowę systemu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczono 16 mld zł, z czego 5 mld zł trafiło do samorządów na zakup wyposażenia i remonty schronów. Program ma być dostosowywany do lokalnych potrzeb.

Według danych MSWiA, samorządy w całym kraju podpisały już blisko 5 tys. umów na łączną kwotę 2,8 mld zł w ramach programu.

W przyszłym roku na ochronę ludności ma zostać przeznaczone kolejne 17 mld zł, z czego 5 mld zł ponownie trafi do samorządów. W planach, jak zapowiedział Kierwiński, jest także pięcioletni program wdrażający skandynawskie standardy ochrony ludności.

Minister zaznaczył, że budowa systemu ruszyła po latach zaniedbań i będzie wymagała modyfikacji oraz utrzymania minimalnych stanów magazynowych. Celem jest, by każda osoba wiedziała, jak postępować w sytuacji zagrożenia, a służby były odpowiednio wyposażone zarówno na czas wojny, jak i klęsk żywiołowych.

Lubelszczyzna wyróżniona

Województwo lubelskie jest jednym z liderów w wykorzystaniu środków - podkreślił Kierwiński. Z 280 mln zł przeznaczonych na region, już 260 mln zł zostało zakontraktowane. Samorządy kupują m.in. agregaty prądotwórcze, beczkowozy, urządzenia do uzdatniania wody i żywność liofilizowaną.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w regionie podpisano już 1171 umów z samorządami, a pierwsza transza środków trafia do nich w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Podkreślił, że nadrabiane są wieloletnie zaległości, m.in. w zakresie systemów łączności i alarmowania - liczba syren alarmowych niemal się podwoiła, a w przyszłym roku mają one objąć wszystkich mieszkańców województwa.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) ruszył 1 stycznia 2025 r. Jego budżet na lata 2025-2026 to 34 mld zł. Kluczową rolę w realizacji programu mają odgrywać lokalne społeczności.