W piątek po godzinie 15 doszło do niebezpiecznego incydentu przed kamienicą przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej oraz kawiarnia Czytelnik. Jak donosi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, policja poszukuje sprawcy lub sprawców, którzy rzucili butelką z nieznaną substancją w drzwi budynku.

Incydent przed biurem PO / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Reakcja polityków i działania policji

Na miejscu pojawiła się policja, która zabezpieczyła teren i prowadzi czynności wyjaśniające. Trwa zabezpieczanie nagrań z monitoringu. Przesłuchani mogą być też świadkowie tego zdarzenia.

Poseł Platformy Obywatelskiej Witold Zembaczyński, będący świadkiem zdarzenia, określił incydent jako "akt terroru politycznego".

W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały drzwi wejściowe do budynku — widoczne są ślady osmolenia i rozbite szkło. Policja kontynuuje działania na miejscu, mające na celu ustalenie tożsamości sprawców i wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Relacja świadka: Widziałam dwóch mężczyzn

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który w piątek po południu dotarł na miejsce zdarzenia relacjonuje, że teren przed wejściem do kamienicy, w której jest biuro krajowego Platformy Obywatelskiej został zabezpieczony. Na dole drzwi wejściowych są widoczne ślady nadpalenia. Trwają poszukiwania prawdopodobnie dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Na to też wskazują relacje świadków, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz.

Widziałam tylko dwóch panów, którzy przez chwilę biegli i jakiś krzyk. Za chwilę faktycznie pojawił się płomień przy drzwiach. Później pojawiła się policja - powiedziała reporterowi RMF FM kobieta, która była świadkiem incydentu.