Reprezentacja Polski zanotowała awans w najnowszym rankingu FIFA, przesuwając się z 36. na 33. miejsce. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, ale na podium doszło do zmian.

/ Piotr Nowak / PAP

Hiszpania utrzymała pozycję lidera, Argentyna wskoczyła na drugie miejsce, spychając Francję na trzecią pozycję.

Reprezentacja Polski poprawiła swoją pozycję w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Po wygranych październikowych meczach - towarzyskim z Nową Zelandią (1:0) oraz eliminacyjnym z Litwą (2:0) - Biało-Czerwoni awansowali o trzy miejsca i obecnie zajmują 33. lokatę.

Zmiany na szczycie rankingu

Na czele światowego zestawienia niezmiennie pozostaje Hiszpania. Na drugie miejsce awansowała Argentyna, która wyprzedziła Francję. Anglia i Portugalia utrzymały swoje pozycje w pierwszej piątce. Holandia, grupowy rywal Polski w eliminacjach mistrzostw świata, awansowała na szóste miejsce. W tabeli grupy G kwalifikacji do mundialu Polska zajmuje drugą pozycję, ustępując jedynie Holandii. Pozostali rywale Biało-Czerwonych w eliminacjach plasują się w rankingu znacznie niżej - Finlandia jest 72., Litwa 146., a Malta 166. w rankingu FIFA.

Niemcy wracają do czołówki

Do pierwszej dziesiątki rankingu powrócili Niemcy, którzy awansowali na 10. miejsce. Z kolei Chorwaci spadli z dziewiątej na jedenastą pozycję. Następna aktualizacja rankingu FIFA zaplanowana jest na 21 listopada. Wówczas okaże się, czy Polska utrzyma swoją pozycję, a może awansuje jeszcze wyżej.

Czołówka rankingu FIFA

Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Portugalia, Holandia, Brazylia, Belgia, Włochy, Niemcy,

33. Polska