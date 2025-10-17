Analitycy Refleksu szacują, że w przyszłym tygodniu ceny na stacjach paliw powinny zacząć spadać. Podkreślają, że benzyna PB95 może kosztować 5,80 zł/l, olej napędowy 5,94 zł/l, a LPG - 2,65 zł/l.
- W nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą liczyć na niewielkie obniżki cen paliw - wynika z najnowszych prognoz analityków Refleksu. Olej napędowy potanieje o 3 grosze na litrze, a LPG o 1 grosz. Ceny benzyn pozostaną stabilne.
- Według szacunków, w dniach 20-24 października 2025 roku średnie ceny detaliczne wyniosą: PB95 - 5,80 zł/l, PB98 - 6,63 zł/l, olej napędowy - 5,94 zł/l, LPG - 2,65 zł/l.
- Obniżki to efekt spadków cen ropy na światowych rynkach. W piątek rano ropa Brent kosztowała około 60 dolarów za baryłkę - to najniższy poziom od maja. Ceny rosyjskiej ropy Urals spadły do 52 dolarów za baryłkę. Przyczyną są obawy o spowolnienie wzrostu popytu oraz rosnąca nadwyżka podaży.
- Międzynarodowa Agencja Energii zwindowała w dół prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy. W tym roku popyt ma wynieść 103,84 mln baryłek dziennie, a w przyszłym - 104,54 mln. Tymczasem światowa podaż osiągnęła rekordowe 108 mln baryłek dziennie, a nadwyżka ropy utrzymuje się na poziomie 1,9 mln baryłek dziennie.
- Eksperci podkreślają, że jeśli obecny trend się utrzyma, kierowcy mogą spodziewać się dalszych obniżek cen paliw pod koniec października.
Jak poinformowali w piątek analitycy, średnie ceny paliw 16 października kształtowały się następująco:
- benzyna bezołowiowa 95 kosztowała 5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l),
- benzyna bezołowiowa 98 - 6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l),
- olej napędowy - 5,97 zł/l (bz), autogaz - 2,66 zł/l (spadek o 1 gr/l)
Analitycy zwrócili uwagę, że w okresie 10-17 października hurtowe ceny diesla spadły o około 110 zł/m sześc., a benzyn o 10 zł/m sześc. Ich zdaniem, jest miejsce na dalszy spadek cen olejów o około 50-70 zł/m sześc. oraz benzyn 30-40 zł/m sześć. W opinii analityków, "pełne przełożenie" obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej na rynek paliw, o ile aktualny niski poziom cen ropy się utrzyma, kierowcy zobaczą "pewnie" w ostatnim tygodniu października.
Przekazali, że ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano spadły w rejon 60 dol. za baryłkę. Zauważyli, że ropa Brent jest najtańsza od 6 maja 2025 roku. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły w okolice 52 dol. za baryłkę. "Spadek cen to efekt obaw o słabnące tempo wzrostu popytu na ropę i paliwa, rosnącą nadwyżkę podaży ropy naftowej i zapowiedź spotkania prezydentów USA oraz Rosji w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół o 43 tys. baryłek dziennie do 0,7 mln baryłek dziennie prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku, wobec wzrostu o 0,98 mln baryłek dziennie w roku 2024" - podkreślili analitycy.
Eksperci Refleksu dodali, że prognozowany na ten rok światowy poziom popytu ma osiągnąć 103,84 mln baryłek dziennie, a w przyszłym roku 104,54 mln baryłek dziennie. Przypomnieli, że we wrześniu światowa podaż ropy zgodnie z szacunkami IEA osiągnęła rekordowy poziom 108 mln baryłek dziennie. "Utrzymująca się od początku roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynosi już średnio 1,9 mln baryłek dziennie i będzie dalej rosła. W I i II kwartale 2026 nadwyżka podaży zbliży się do rekordowych 5 mln baryłek dziennie" - poinformowali analitycy.
Autorzy komentarza Refleksu przekazali, że S&P Global Commodity Insights szacuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską doprowadziły do spadku produkcji w rosyjskich rafineriach o ponad 15 proc. "To z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku rosyjskiego eksportu produktów naftowych w okresie czerwiec-wrzesień o 20 proc. do około 1,1 mln baryłek dziennie. Głównymi kierunkami eksportu rosyjskich produktów rafineryjnych są obecnie Ameryka Południowa i Afryka Zachodnia" - podsumowali.