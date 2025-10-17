​Analitycy Refleksu szacują, że w przyszłym tygodniu ceny na stacjach paliw powinny zacząć spadać. Podkreślają, że benzyna PB95 może kosztować 5,80 zł/l, olej napędowy 5,94 zł/l, a LPG - 2,65 zł/l.

Zdaniem analityków cena benzyny w przyszłym tygodniu spadnie (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

W nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą liczyć na niewielkie obniżki cen paliw - wynika z najnowszych prognoz analityków Refleksu. Olej napędowy potanieje o 3 grosze na litrze, a LPG o 1 grosz. Ceny benzyn pozostaną stabilne.

Według szacunków, w dniach 20-24 października 2025 roku średnie ceny detaliczne wyniosą: PB95 - 5,80 zł/l, PB98 - 6,63 zł/l, olej napędowy - 5,94 zł/l, LPG - 2,65 zł/l.

Obniżki to efekt spadków cen ropy na światowych rynkach. W piątek rano ropa Brent kosztowała około 60 dolarów za baryłkę - to najniższy poziom od maja. Ceny rosyjskiej ropy Urals spadły do 52 dolarów za baryłkę. Przyczyną są obawy o spowolnienie wzrostu popytu oraz rosnąca nadwyżka podaży.

Międzynarodowa Agencja Energii zwindowała w dół prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy. W tym roku popyt ma wynieść 103,84 mln baryłek dziennie, a w przyszłym - 104,54 mln. Tymczasem światowa podaż osiągnęła rekordowe 108 mln baryłek dziennie, a nadwyżka ropy utrzymuje się na poziomie 1,9 mln baryłek dziennie.

Eksperci podkreślają, że jeśli obecny trend się utrzyma, kierowcy mogą spodziewać się dalszych obniżek cen paliw pod koniec października.

Prognoza analityków

Jak poinformowali w piątek analitycy, średnie ceny paliw 16 października kształtowały się następująco:

benzyna bezołowiowa 95 kosztowała 5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l),

benzyna bezołowiowa 98 - 6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l),

olej napędowy - 5,97 zł/l (bz), autogaz - 2,66 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Analitycy zwrócili uwagę, że w okresie 10-17 października hurtowe ceny diesla spadły o około 110 zł/m sześc., a benzyn o 10 zł/m sześc. Ich zdaniem, jest miejsce na dalszy spadek cen olejów o około 50-70 zł/m sześc. oraz benzyn 30-40 zł/m sześć. W opinii analityków, "pełne przełożenie" obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej na rynek paliw, o ile aktualny niski poziom cen ropy się utrzyma, kierowcy zobaczą "pewnie" w ostatnim tygodniu października.

Przekazali, że ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano spadły w rejon 60 dol. za baryłkę. Zauważyli, że ropa Brent jest najtańsza od 6 maja 2025 roku. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły w okolice 52 dol. za baryłkę. "Spadek cen to efekt obaw o słabnące tempo wzrostu popytu na ropę i paliwa, rosnącą nadwyżkę podaży ropy naftowej i zapowiedź spotkania prezydentów USA oraz Rosji w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół o 43 tys. baryłek dziennie do 0,7 mln baryłek dziennie prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku, wobec wzrostu o 0,98 mln baryłek dziennie w roku 2024" - podkreślili analitycy.

Taki będzie poziom popytu

Eksperci Refleksu dodali, że prognozowany na ten rok światowy poziom popytu ma osiągnąć 103,84 mln baryłek dziennie, a w przyszłym roku 104,54 mln baryłek dziennie. Przypomnieli, że we wrześniu światowa podaż ropy zgodnie z szacunkami IEA osiągnęła rekordowy poziom 108 mln baryłek dziennie. "Utrzymująca się od początku roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynosi już średnio 1,9 mln baryłek dziennie i będzie dalej rosła. W I i II kwartale 2026 nadwyżka podaży zbliży się do rekordowych 5 mln baryłek dziennie" - poinformowali analitycy.

Autorzy komentarza Refleksu przekazali, że S&P Global Commodity Insights szacuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską doprowadziły do spadku produkcji w rosyjskich rafineriach o ponad 15 proc. "To z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku rosyjskiego eksportu produktów naftowych w okresie czerwiec-wrzesień o 20 proc. do około 1,1 mln baryłek dziennie. Głównymi kierunkami eksportu rosyjskich produktów rafineryjnych są obecnie Ameryka Południowa i Afryka Zachodnia" - podsumowali.