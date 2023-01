Co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy planuje przyjąć w tym roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Służbę w formacji pełni obecnie ok. 3 tys. osób, do których należy przede wszystkim ochrona 467 km odcinka granicy z Białorusią i Ukrainą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG kpt. Dariusz Sienicki poinformował o trwającej rekrutacji do służby.

W 2023 roku planujemy przyjąć co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy - przekazał rzecznik, podkreślając jednocześnie, że służba w Straży Granicznej to stabilne zatrudnienie i możliwość doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań.



To także szerokie perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru specjalizacji, np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. migracji, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik czy funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalistycznych na lotnisku lub przewodnik psa służbowego - wyliczył kpt. Sienicki.



Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467 km z Białorusią i Ukrainą. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy pracują w 20 placówkach: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.



Jak wyjaśnił rzecznik, do najważniejszych zadać Straży Granicznej należy przede wszystkim ochrona granicy państwowej, ale też kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.

Kto może pełnić służbę w Straży Granicznej?