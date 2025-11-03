Ponad 90 tys. zł na odnowę zabytkowych nagrobków zebrano w czasie tegorocznej kwesty na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Brali w niej udział m.in. artyści, politycy i uczniowie.

Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie (zdj. arch.) / Wojtek Jargilo / PAP

Przewodnicząca Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina Marta Goździowska-Łupkowska przekazała, że podczas tegorocznej kwesty zebrano ponad 90 tys. zł. Najwięcej datków zgromadzono w sobotę - 58 tys. zł.

Suma będzie jeszcze weryfikowana przez bank i wtedy poznamy dokładną kwotę - tłumaczyła Goździowska-Łupkowska.

Tegoroczny wynik jest trochę mniejszy, ale z każdej złotówki jesteśmy zadowoleni, bo możemy wesprzeć w ten sposób odnowę zabytkowych nagrobków - powiedziała organizatorka.

W trzydniowej zbiórce uczestniczyło ponad 60 kwestujących. Wśród nich byli m.in. uczniowie, artyści, politycy, sportowcy. W zeszłym roku udało się zebrać ok. 105 tys. zł.

Ponad 300 odnowionych pomników

W ciągu 38 lat kwesty na cmentarzu przy Lipowej odnowionych zostało ponad 300 zabytkowych pomników.

Nasze nagrobki wykonane są z miękkiego kamienia. To jest piaskowiec, który występuje na Lubelszczyźnie i dawniej nie trzeba było go z daleka wozić. Prace konserwatorskie polegają nie tylko na oczyszczeniu, ale także na nasączeniu specjalnymi chemikaliami, które powodują utwardzenie kamienia - wyjaśnił Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina.

Na cmentarzu przy ul. Lipowej spoczywają m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński, a także kupiec Jan Mincel opisany przez Bolesława Prusa w powieści "Lalka". Pochowani są tam żołnierze polscy, niemieccy, ukraińscy, austriaccy, rosyjscy. W części katolickiej cmentarza znajduje się mogiła powstańców styczniowych, a w części prawosławnej - żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Semena Petlury, którzy w 1920 r. byli sojusznikami Polski w walkach z bolszewikami.