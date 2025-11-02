W czasie sobotniej kwesty na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zebrano 74 tysiące złotych. Zebrane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na ratowanie zapomnianych, zaniedbanych nagrobków.

Anna Dymna w czasie kwesty na Cmentarzu Rakowickim / AKPA

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa przekazał, że tegoroczny wynik zbiórki to rekord. Rok temu zebrano 61,5 tys. zł.



Na Cmentarzu Rakowickim kwestowali wolontariusze, a także znane osoby - m.in. aktorka Anna Dymna oraz dziennikarz Robert Makłowicz. W tym gronie znalazł się również prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Dziennikarz Robert Makłowicz ws. zbiórki na Cmentarzu Rakowickim

To jest cudowne święto. Znajduje się czas na to, żeby myśleć o tym, na co zwykle nie ma czasu - podkreślała w sobotę Anna Dymna w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym. Myślimy o ludziach, którzy uczyli nas wszystkiego - żyć, kochać, czuć, chodzić, mówić - wyliczała.

Złota polska jesień nastraja ludzi, by dawać na renowację zabytków na cmentarzu, by z jasnością pochodzić po miejscach spoczynku rodzin, po miejscu przypominającym o historii kraju - mówił inny kwestujący aktor - Tomasz Schimscheiner.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie jest najbardziej znaną nekropolią w tym mieście. Został otwarty w 1803 r.