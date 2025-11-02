W czasie sobotniej kwesty na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zebrano 74 tysiące złotych. Zebrane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na ratowanie zapomnianych, zaniedbanych nagrobków.
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa przekazał, że tegoroczny wynik zbiórki to rekord. Rok temu zebrano 61,5 tys. zł.
Na Cmentarzu Rakowickim kwestowali wolontariusze, a także znane osoby - m.in. aktorka Anna Dymna oraz dziennikarz Robert Makłowicz. W tym gronie znalazł się również prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
To jest cudowne święto. Znajduje się czas na to, żeby myśleć o tym, na co zwykle nie ma czasu - podkreślała w sobotę Anna Dymna w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym. Myślimy o ludziach, którzy uczyli nas wszystkiego - żyć, kochać, czuć, chodzić, mówić - wyliczała.
Złota polska jesień nastraja ludzi, by dawać na renowację zabytków na cmentarzu, by z jasnością pochodzić po miejscach spoczynku rodzin, po miejscu przypominającym o historii kraju - mówił inny kwestujący aktor - Tomasz Schimscheiner.
Cmentarz Rakowicki w Krakowie jest najbardziej znaną nekropolią w tym mieście. Został otwarty w 1803 r.