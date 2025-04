Wycinkę 55 drzew oraz przesadzenie 13 innych przewiduje decyzja środowiskowa dla planowanej przebudowy ul. Zana w Lublinie. Mówi ona również o założeniu łąk kwietnych i obsadzeniu wiat przystankowych pnączami. Reszta założeń jest znana od dawna: na jezdni pojawią się buspasy i wydzielone pasy do skrętu w lewo.

Ulica Zana w Lublinie / Dominik Smaga / RMF FM

Na fatalny stan jezdni ul. Zana kierowcy skarżą się od wielu lat - szczególnie na fragment między Nadbystrzycką a Filaretów. Tu mocno zdegradowana jest nie tylko jezdnia, ale również chodniki. Na innych odcinkach jest nieco lepiej, ale ulica aż prosi się o wymianę nawierzchni.

Przebudowa ul. Zana już jesienią 2018 r. znalazła się na liście obietnic wyborczych Krzysztofa Żuka, który starał się wtedy o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Lublina. W trakcie tejże kadencji przebudowa nie ruszyła, zamówiony za to został jej projekt. Na jego podstawie wydana została w poniedziałek decyzja środowiskowa, która mówi o możliwym wpływie przebudowy na środowisko.

Z decyzji dowiadujemy się, że do wycinki przeznaczono 55 drzew, czyli niewiele ponad 8 proc. znajdujących się na terenie inwestycji. Usuniętych miałoby być ponadto 29 krzewów oraz 1100 mkw. zakrzaczeń. Miasto zakłada też przesadzenie 13 małych drzew oraz 17 krzewów. Na czas przebudowy zabezpieczone mają być 622 drzewa i 114 krzewów. W decyzji środowiskowej mowa jest ponadto o posadzeniu nowej zieleni, założeniu łąk kwietnych w miejscu tradycyjnych trawników i obsadzeniu wiat przystankowych pnączami.

Zawarte w dokumencie szczegóły przebudowy jezdni i chodników były upubliczniane już wcześniej. Przypomnijmy: inwestycja ma objąć całą ulicę od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, plany przewidują wymianę nawierzchni jezdni i chodników oraz wydzielenie na jezdni buspasów. Takie korytarze dla komunikacji miejskiej miałyby być wytyczone między Nadbystrzycką a rondem przy hipermarkecie dla obu kierunków ruchu. Odcinek między al. Kraśnicką a Wileńską nie będzie mieć buspasów, tu przewidziano jeden pas ruchu w stronę al. Kraśnickiej, jeden w stronę ronda, do tego wydzielony pas do skrętu w boczne uliczki. Na tym odcinku pozostać mają miejsca parkingowe służące mieszkańcom os. Słowackiego.

Plan mówi również o wydzieleniu osobnych pasów do skrętu w lewo w ul. Brzeskiej, Faraona, Jana Sawy, Juranda, Struga i Wallenroda. Przewidziana jest ponadto budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Wallenroda i Juranda. W projekcie uwzględniono także budowę tras rowerowych oraz remont przejścia podziemnego w rejonie ul. Brzeskiej z zachowaniem jego obecnych rozmiarów.

Na razie nie wiadomo, kiedy może się zacząć przebudowa drogi. Tegoroczny budżet Lublina nie uwzględnia funduszy na takie roboty.