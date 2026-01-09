W nocy z wtorku na środę, tuż po godz. 1:00, doszło do poważnego wypadku na drodze ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim. Między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe zderzyły się dwie ciężarówki. W wyniku kolizji droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Nad ranem ruch został częściowo przywrócony. W obu kierunkach odbywa się jednym pasem.

Jak poinformowały służby, w wypadku dwie osoby zostały ranne.

Przyczyny zderzenia ciężarówek na razie nie są znane.

Trwa wyjaśnianie okoliczności nocnego wypadku.