Otwarcie przejazdu na Mikołowskiej to nie koniec zmian. Wraz z nim rozpoczną się prace przy wiadukcie nad ulicą św. Jana. Kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej oraz piesi muszą przygotować się na nowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu na tej i okolicznych ulicach.

Tydzień później, 30 stycznia, otwarty zostanie wiadukt nad ulicą Graniczną. Jednak równocześnie ruszy przebudowa wiaduktu nad ulicą Damrota, co oznacza kolejne utrudnienia dla mieszkańców.

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego potrwa jeszcze wiele miesięcy. Jednak, jak zapewniają przedstawiciele miasta, już niebawem liczba utrudnień powinna się zmniejszyć.

Najważniejsze to cierpliwie czekać na koniec inwestycji no i - co ważne dla kierowców – nie jeździć na pamięć.