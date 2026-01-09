Jeszcze w styczniu kierowców w Katowicach czekają ważne zmiany w organizacji ruchu. Są one związane z kolejnym etapem przebudowy katowickiego węzła kolejowego – jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w mieście. Po ponad 15 miesiącach utrudnień mieszkańcy mogą liczyć na częściowe ułatwienia, ale też muszą przygotować się na nowe zamknięcia i objazdy.
Pierwsze zmiany wejdą w życie już 23 stycznia.
Po długim okresie zamknięcia częściowo otwarty zostanie przejazd pod jednym z najważniejszych wiaduktów w Katowicach – na ulicy Mikołowskiej. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od wielu miesięcy musieli korzystać z objazdów.
Ulica Mikołowska, która była najważniejszą arterią po zachodniej stronie miasta, wraca do życia. Połowa tego wiaduktu będzie funkcjonowała, cały ruch z południa dwoma pasami w kierunku do placu Wolności będzie przywrócony – informuje Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.