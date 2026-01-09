Siły ukraińskie przeprowadziły atak rakietowy na Biełgorod, powodując "poważne szkody" w infrastrukturze energetycznej miasta. W piątkowy poranek bez prądu i ogrzewania pozostaje ponad pół miliona osób.

Siły Zbrojne Ukrainy w czwartek wieczorem przeprowadziły atak rakietowy na rosyjski obwód biełgorodzki. Rosjanie informowali na Telegramie, że Kijów trafił w jedną z podstacji energetycznych i elektrociepłownię Łucz.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z Biełgorodu, na których słychać eksplozje, po czym miasto spowija się w ciemności.

Ponad pół miliona osób bez prądu

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow przekazał w piątkowy poranek, że na terenie sześciu osiedli miejskich bez prądu jest ponad 550 tys. osób.

"Prawie tyle samo osób jest bez ogrzewania. (...) Prawie 200 tys. osób nie ma dostępu do wody i kanalizacji" - dodał.

Szef władz regionu zaznaczył, że liczne ekipy techniczne pracują nad przywróceniem energii elektrycznej. "Podłączane są rezerwowe źródła zasilania, które instalowaliśmy w ciągu kilku ostatnich miesięcy" - poinformował.

"Trwają prace naprawcze tam, gdzie jest to możliwe. (...) Sytuacja jest niezwykle trudna" - zaznaczył.