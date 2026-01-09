To koniec jednej z najgłośniejszych parlamentarnych afer ostatnich tygodni. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz zobowiązał się przeprosić dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz za swoje zachowanie. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich uznała, że sprawa jest zamknięta.

Justyna Dobrosz-Oracz, Wojciech Skurkiewicz / Wojciech Olkuśnik / East News

Do incydentu doszło w grudniu ubiegłego roku. W sieci szybko rozeszło się nagranie, na którym widać, jak senator w ostrych słowach zwraca się do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz, używając obraźliwego określenia i próbując odpiąć jej mikrofon. Materiał wywołał lawinę komentarzy i oburzenie zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej.

Niech pani nie zachowuje się, jakby miała orzeszek w głowie, a nie mózg, który pani redaktor... - stwierdził w pewnym momencie Skurkiewicz.

Po chwili próbował wyłączyć mikrofon, który dziennikarka miała przypięty przy dekolcie.