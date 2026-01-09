"Wetomat prezydenta działa niestety bardzo sprawnie. Wetuje potrzebne, ważne ustawy, chociażby dotyczące opłaty cukrowej. To dodatkowy miliard złotych, który mógł trafić na NFZ, a przez weto prezydenta nie trafi. Łącznie weta prezydenta to trzy miliardy strat dla budżetu, czy szerzej - dla systemu finansów publicznych. Tymi wetami pan prezydent pewnie chciałby takie próby podjąć, żeby budżet wywrócić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. "On oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse NFZ, natomiast całości konstrukcji budżetowej nie wywróci" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej, mówiąc o Karolu Nawrockim.

Jaki budżet Polski planowany jest na 2026 rok?

Sejm ma dziś rozpatrzyć poprawki Senatu ws. ustawy budżetowej na 2026 rok. Co ze stabilnością finansów państwa? O to m. in. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa.

To jeszcze kilka dni, zanim trafi na biurko prezydenta. Trafi oczywiście w terminie – tak o ustawie budżetowej na 2026 rok powiedział Andrzej Domański.

To dobry budżet (…). Mamy zapas w budżecie. Prezydent Nawrocki go nie wywróci (...). Nie mamy żadnego przekroczenia konstytucyjnego limitu długu publicznego w tym budżecie, to po pierwsze. Po drugie – rekordowe nakłady na ochronę zdrowia, a także rosnące nakłady na nasze bezpieczeństwo, czyli 200 miliardów złotych, prawie 5 proc. PKB – dodał minister.

Andrzej Domański o umowie z Mercosur

Polska konsekwentnie jest przeciwko tej umowie. W 2024 roku nasz rząd przyjął bardzo jednoznaczne stanowisko ws. Mercosuru. Bronimy interesów polskich rolników i polskich konsumentów. Rząd Donalda Tuska podjął liczne działania dyplomatyczne. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się wynegocjować klauzule ochronne dla sektora rolnego. PiS jest aktywny w krytyce, a tej jednej rzeczy nie załatwił - powiedział nasz gość.

Kluczowe jest stanowisko ze strony Włoch - ono nie jest jednoznaczne - dodał minister.

Czy Polsce grozi strata miliardów złotych z KPO w związku z zamieszaniem z reformą PIP?

Pan premier był bardzo, bardzo jednoznaczny. Będziemy pracować nad rozwiązaniami, które będą korzystne dla pracowników, ale będą również pamiętały o interesie pracodawców - powiedział Andrzej Domański w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nic mi na ten temat nie wiadomo - tak z kolei minister finansów i gospodarki skomentował pogłoski o to, jakoby Rafał Brzoska miał przekonać premiera Donalda Tuska do zablokowania projektu ustawy ws. zmian w Państwowej Inspekcji Pracy.

Musimy pamiętać o całym systemie finansów publicznych. Musimy pamiętać o tym, aby ważyć interes - z jednej strony gospodarki, pracowników, pracodawców i tak skonstruować rozwiązania, aby pamiętając o prawach pracowników, które są oczywiście fundamentalnie istotne; aby - mówiąc kolokwialnie - nie wylać dziecka z kąpielą - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej, dodając, że "w tej chwili nie potrafi powiedzieć", kiedy można spodziewać się konkretnych rozwiązań ws. PIP.

Minister zapewnił, że nie stracimy przez to środków z KPO. To jest też odpowiedzialność pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, pani minister Dziemianowicz-Bąk, ale oczywiście cały rząd jest w to zaangażowany, aby te "kamienie milowe" krok po kroku realizować - powiedział.

Andrzej Domański odpowiedział na pytania słychaczy RMF FM

Minister odpowiedział też na Wasze pytania. Pierwsze, które wylosował polityk było od - jak zostało podpisane - "wyborcy Konfederacji" i brzmiało: "Obiecacie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł w wyborach w 2027 roku?"

W tej chwili bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Wydajemy 5 proc. PKB na bezpieczeństwo, na obronę. Odpowiadając na pytanie, ja w tej chwili nie znam programu wyborczego. Koncentrujemy się na tym, co tu i teraz - powiedział Andrzej Domański.

