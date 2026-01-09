​Nadchodzący weekend przyniesie w Polsce prawdziwie zimową aurę. Jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, czekają nas silne mrozy, intensywne opady śniegu oraz porywisty wiatr, który miejscami będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Najtrudniejsze warunki zapowiadane są na południu kraju, Pomorzu oraz w rejonach górskich.

Siarczysty mróz i śnieżyce uderzą w weekend, fot. IMGW / Shutterstock

Piątek pod znakiem mrozu i śniegu

W piątek w ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, choć lokalnie pojawią się przejaśnienia. Opady śniegu wystąpią m.in. na południowym zachodzie i krańcach wschodnich - na Dolnym Śląsku pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o około 5 cm.

Temperatury będą bardzo niskie: od -11 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum, do -2 st. C na południowym zachodzie i nad morzem.

Rano na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły z szadzią, ograniczające widzialność do 200 metrów. W Karpatach porywisty wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

Noc z piątku na sobotę: nawet -17 st. C

W nocy mróz jeszcze się nasili. Na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie do -17 st. C, a w rejonach podgórskich będzie jeszcze zimniej. Cieplej na południowym zachodzie i miejscami na zachodzie, od -7 do -11 st. C. Nad morzem nieco łagodniej - około -5 st. C, ale za to z silnym wiatrem dochodzącym do 55 km/h.

Sobota i niedziela: śnieg i zawieje

W weekend pogoda nie odpuści. W sobotę i niedzielę prognozowane są kolejne opady śniegu, szczególnie na Pomorzu, gdzie lokalnie może przybyć do 10 cm świeżego śniegu. Temperatura maksymalna od -12 st. C; we wschodniej części kraju do -8 st. C; w zachodniej części Polski -5 st. C; cieplej miejscami na wybrzeżu, około -3 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę mróz znów się pogłębi - lokalnie w rejonach podgórskich możliwe -20 st. C. Porywisty wiatr, zwłaszcza nad morzem i w górach, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, znacznie utrudniając warunki na drogach.

Koniec weekendu bez poprawy

IMGW zapowiada, że również w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia utrzyma się silny mróz oraz przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna na znacznym obszarze do -15 st. C; cieplej na północnym zachodzie, do -10 st. C oraz na wybrzeżu, do -2 st. C. Najmroźniej miejscami będzie w rejonach podgórskich, do -18 st. C.

Na północnym zachodzie możliwe chwilowe ocieplenie do 1-2 st. C, jednak w większości kraju temperatury pozostaną wyraźnie ujemne.

Synoptycy apelują do kierowców o ostrożność - oblodzone jezdnie, ograniczona widzialność i silny wiatr mogą znacząco utrudniać podróżowanie. W górach warunki będą szczególnie trudne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zagrożeniem lawinowym w górach.

"Uwaga! 8-11 stycznia wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe".