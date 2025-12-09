W Krakowie ruszył sezon na łyżwy! Największe w Polsce lodowisko pod gołym niebem przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Sprawdziliśmy, gdzie można pojeździć na łyżwach, jakie są ceny biletów, oraz jakie dodatkowe atrakcje czekają na miłośników zimowych sportów.

Zimowe zabawy w Parku Jordana w Krakowie / WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

W Parku Jordana działa największe w Polsce lodowisko pod gołym niebem, podzielone na trzy strefy.

W Krakowie funkcjonują także inne lodowiska sezonowe, m.in. przy Nowohuckim Centrum Kultury i Galerii Kazimierz.

Ceny biletów na lodowisko w Parku Jordana zaczynają się od 5 zł dla najmłodszych, a wypożyczenie łyżew kosztuje 20 zł.

Największe lodowisko pod gołym niebem w Polsce - zimowa atrakcja Krakowa

Zima w Krakowie nabrała wyjątkowego charakteru dzięki otwarciu największego w Polsce lodowiska na świeżym powietrzu. Obiekt, zlokalizowany w malowniczym Parku Jordana, już od pierwszych dni działalności cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto. Organizatorzy podkreślają, że to największy rekreacyjny obiekt tego typu w kraju, oferujący nie tylko przestrzeń do jazdy, ale także szereg udogodnień dla rodzin z dziećmi i osób początkujących.

Trzy strefy dla każdego - od dzieci po doświadczonych łyżwiarzy

Lodowisko w Parku Jordana zostało zaprojektowane z myślą o różnych grupach użytkowników. Całość podzielono na trzy odrębne strefy:

Duża tafla o powierzchni 1200 metrów kwadratowych to miejsce, gdzie swoje umiejętności mogą sprawdzać zarówno doświadczeni łyżwiarze, jak i osoby jeżdżące rekreacyjnie.

Tafla dla dzieci o powierzchni 400 metrów kwadratowych zapewnia bezpieczną zabawę najmłodszym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z łyżwami.

Lodowa alejka o długości 360 metrów pozwala na spokojną jazdę wśród zimowej scenerii parku, co stanowi dodatkową atrakcję dla spacerowiczów i rodzin.

Dzięki takiemu podziałowi każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

Ceny biletów i wypożyczenie sprzętu - ile kosztuje zimowa rozrywka?

Wstęp na lodowisko w Parku Jordana jest płatny, a ceny zostały dostosowane do różnych grup użytkowników. Za 90-minutową sesję na lodzie osoby dorosłe zapłacą 29 zł, a bilet ulgowy kosztuje 25 zł. Dla rodzin przygotowano specjalną ofertę - przy zakupie minimum czterech biletów, cena za osobę wynosi 22 zł. Najmłodsze dzieci (urodzone w 2021 roku lub później) mogą korzystać z lodowiska już za 5 zł.

Dla tych, którzy nie posiadają własnych łyżew, przygotowano wypożyczalnię. Koszt wypożyczenia łyżew to 20 zł, a dodatkowo można wypożyczyć kask (5 zł), chodzik do nauki jazdy (15 zł) oraz skorzystać z szafki na rzeczy (4 zł). Organizatorzy przewidzieli także możliwość ostrzenia łyżew na miejscu za 25 zł.

Kraków pełen lodowisk - inne lokalizacje na zimowe szaleństwo

Oprócz lodowiska w Parku Jordana, mieszkańcy Krakowa mają do wyboru także inne sezonowe obiekty. Przed Nowohuckim Centrum Kultury działa mobilne lodowisko o powierzchni 800 metrów kwadratowych, zlokalizowane na skwerze tuż obok placu Centralnego. To miejsce, które przyciąga zarówno mieszkańców Nowej Huty, jak i osoby z innych części miasta.

Lodowisko przed Nowohuckim Centrum Kultury. / Łukasz Gągulski / PAP

Kolejną popularną lokalizacją jest lodowisko na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w sąsiedztwie Galerii Kazimierz. Obiekt w formie zamku, położony przy Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym, stanowi nie tylko atrakcję sportową, ale także element świątecznego klimatu miasta.

Sezon zimowy w Krakowie to doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Lodowiska pod gołym niebem przyciągają nie tylko miłośników sportów zimowych, ale także rodziny z dziećmi, grupy przyjaciół oraz turystów. Dzięki bogatej ofercie, różnorodnym lokalizacjom i przystępnym cenom, każdy może znaleźć coś dla siebie i poczuć magię zimy w sercu miasta.

